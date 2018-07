Violencia género. la aplicación 'no more' representa a españa en la final europea de jóvenes emprendedores

16/07/2018 - 13:42

'No more', una aplicación móvil contra la violencia machista desarrollada por un grupo de seis alumnas de 4º de la ESO del Colegio Internacional SEK Ciudalcampo, representará a España en la final europea de la mayor competición europea de jóvenes emprendedores, 'Company of the Year Competition', que tiene lugar desde este lunes hasta el 19 de julio en Belgrado (Serbia).

La aplicación envía alerta y geolocalización a los contactos de la agenda, previamente seleccionados por la usuaria, y a otras personas que se encuentren en las proximidades. El 'target' principal lo constituyen mujeres de 14 a 35 años.

La idea de esta 'app' surgió como consecuencia de una mala experiencia de una de las alumnas componentes del equipo, que fue perseguida por un grupo de jóvenes cuando paseaba a su perro. La alumna pensó, tras el desagradable suceso, que sería muy útil contar con una alarma desde el mismo móvil y estar siempre conectada.

Las propias alumnas de SEK-Ciudalcampo han hecho el diseño de la 'app'. El dinero lo han conseguido vendiendo 'merchandising' diseñado por ellas mismas. La 'app' está disponible en Google Play para testear, y espera encontrar financiación para desarrollarla en iOS, según informa la institución educativa SEK.

Previamente, el proyecto se había proclamado vencedor del Premio al Mejor Proyecto de la XII Competición Nacional de miniempresas de Junior Achievement. La 'start up' ha sido desarrollada en el marco de SEK Lab Junior, primera incubadora de proyectos emprendedores desde el entorno escolar en España.

Más de 200 jóvenes emprendedores de 35 países participan en la 'Company of the Year Competition', impulsada por la organización JA-Europe. Un total de 6.341 estudiantes de secundaria, bachillerato y formación profesional españoles se presentaron a la fase nacional, con más de 1.100 proyectos en la XII Competición Nacional de miniempresas de la Fundación Junior Achievement.

