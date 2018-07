Un total de 159 personas han muerto por ahogamiento en lo que llevamos de año, según Salvamento

QUE HACER EN ZONAS DE AGUAS CON NIÑOS



1. Vigilancia continua: No existe sustituto de la supervisión adulta. Nombra a un responsable de la vigilancia y establece turnos.



2. La norma 10/20: Mira a la piscina (mar, rio, pantano) mínimo cada 10 segundos y comprueba que puedes llegar hasta donde está el menor con el brazo y sacarlo del agua en menos de 20 segundos.



3. Evaluar los riesgos: Detecta si el niño puede llegar solo a la piscina (mar, rio, pantano) en un descuido.



4. Niveles de protección: Incorpora dispositivos de seguridad que impidan que el niño pueda llegar solo a la piscina (mar, rio, pantano) en un descuido.



5. Aprendizaje y educación: enseña al menor a flotar, a salir a la superficie impulsándose desde el fondo, a nadar y a actuar con prevención.



6. Dispositivos de rescate: Dispón en la piscina de pértiga, aros salvavidas y teléfono. Nunca te tires al agua a sacar a alguien de la piscina, etc., sin un aro salvavidas en la mano.



7. Orden: Aleja los juguetes y los elementos llamativos de la piscina (mar, rio, pantano) y sus alrededores cuando no se usen.



8. Drenajes: Revisa y cuida el mantenimiento de la piscina. Además, procura que los niños estén alejados de estos elementos. Conoce su funcionamiento y cómo se desconectan.



9. Elementos de seguridad: Incluye vallas de piscina en todo su perímetro que impidan ser escaladas, cobertores (cumpliendo Normas AFNOR) que deberán de estar cerradas cuando no haya baño, y alarmas de piscina. Desconfía de flotadores y manguitos hinchables o no. Pon una pulsera a tu hijo de “hombre al agua o detector de caída a la piscina”.



10. Emergencias: adultos y niños deben conocer la conducta PAS (Proteger; Avisar; Socorrer), así como maniobras de reanimación y el número de emergencias al que llamar, el 112.



11. En el mar: sigue las indicaciones que marcan las banderas, cuidado con las resacas y las corrientes, si usas alguna embarcación, niños y adultos, siempre con chaleco salvavidas, y siempre unido al elemento de flotación (tabla, lancha, etc) por algún elemento que impida que si caemos al agua nos separemos y perdamos incluso el remo.



-Sólo se precisan 27 segundos para que un menor que no sabe nadar fallezca por ahogamiento.



-Aunque sepan nadar es «imprescindible» no quitarles los ojos de encima, aplica la norma 10/20.



-Si usas manguitos que sean del tipo “Puddle Jumper”, no hinchables y con cierre seguro en la espalda, (https://www.carrefour.es/puddle-jumper-sevylor-con-diseno-de-barco-pirata-rojo/VC4A-2191374/p) pero siempre sin perder la vigilancia del menor.



Para aquellos que practican la natación, en aguas abiertas, existen dos chalecos salvavidas que se llevan, uno en el muslo y otro en la cintura, ambos son sencillos de llevar, no molestan, pesan muy poco, mantienen la cabeza fuera del agua y pueden salvarte la vida en una situación de apuro.



-El Swim IT, que se porta en el muslo, al tirar de la anilla se infla, permanece sujeto a la pierna por una cuerda y se puede colocar rápidamente por la cabeza, además se puede inflar a boca si fuera necesario y es reutilizable.



Ver:



http://www.theswimit.com/



https://www.youtube.com/watch?time_continue=23&v=gntxTQm4bzg



-El Secumar Free 100, que se porta en la cintura, tiene un funcionamiento similar pero al extraerlo no se infla, permanece sujeto por una cuerda a la cintura, hay que ponérselo en la cabeza y después activar el inflado, también se puede inflar a boca si fuera necesario.



Ver:



https://www.secumar.com/fr/free-100-votre-securite-a-portee-de-main/



https://www.youtube.com/watch?v=sbOc34hx4Yw



También decir que el nadador ha de llevar una boya sujeta a la cintura, de color fosforito, que permite ser visto, en algunos casos portar agua y otros elementos y a la vez ser un medio de apoyo en caso necesario.



Si se practican otros deportes acuáticos (windsurf, kitesurfing, canoa, etc) donde la vela y aparejos pueden atraparte en caso de caída al agua, es conveniente portar un cuchillo de submarinista para poder liberarse de las cuerdas y/o demás elementos como la vela. El chaleco salvavidas tipo costero es conveniente que lleve cuello no rígido y cinta de pernera, el llevar cuello impide que en caso de caída al agua con pérdida de conocimiento la cabeza quede sumergida y se produzca ahogamiento. Es conveniente que la embarcación y remos estén sujetos al piloto para evitar que se alejen en caso de caída.



La seguridad lo primero.