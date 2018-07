La exdirectora de ONU Mujeres cree que el respeto a la mujer no se soluciona con el cambio de leyes

Apoya promocionar el lenguaje inclusivo desde la educación

No apoya la reforma inclusiva de la Constitución

La ex directora ejecutiva del Fondo de las Naciones Unidas para las Mujeres (UNIFEM, organización actualmente denominada ONU Mujeres) y catedrática en Sociología de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), Inés Alberdi, ha rechazado este martes que sea necesario cambiar el Código Penal para introducir el consentimiento expreso en los delitos sexuales porque es una cuestión de "interpretación" y de "respeto" que no se soluciona con una ley.

Así lo ha manifestado en referencia a la propuesta de la vicepresidenta del Gobierno y ministra de Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad, Carmen Calvo, quien, tras la sentencia de 'La Manada' mostró su intención en cambiar la regulación para evitar equívocos. "Es una fórmula extraordinaria, no podemos estar interpretando. Si una mujer no verbaliza 'sí', es no", apuntó entonces.

"No hace falta cambiar las leyes para cambiar el respeto a la integridad y la dignidad de las mujeres y de los hombres, sino que muchas veces es la reinterpretación la que olvida este respeto", ha apuntado por su parte Alberdi minutos antes de comenzar su ponencia 'La educación de calidad y el género en la Agenda 2030', que se enmarca en los Cursos de Verano de la UCM en San Lorenzo de El Escorial, en Madrid.

Asimismo, Alberdi ha señalado, en referencia a la propuesta del Gobierno para reformar la Constitución con un lenguaje inclusivo, que no es "partidaria", porque no es un asunto de regulación: "No son las leyes las que dicen cómo tenemos que hablar y no soy partidaria de introducirlo en las leyes, y, menos aún, en la Constitución".

Además, ha indicado que la Real Academia Española (RAE) "va un poco retrasada con respecto al lenguaje inclusivo" y ha apuntado a que "esta preocupación por el lenguaje inclusivo es muy bueno tomarlo como iniciativa desde las instituciones" y desde "la escuela". "Creo que es más una cosa que se debe promocionar", ha añadido.

No obstante, Alberdi ha advertido de que "no es fácil" trabajar por este lenguaje y que va a requerir tiempo. "Venimos de siglos de tradición, de haber olvidado la presencia de las mujeres o de haber supuesto que determinadas profesiones importantes son masculinas", ha anotado la catedrática en Sociología, quien ha animado a "empujar un poco más": "El cambio con el lenguaje se empuja".