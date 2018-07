Inmigración. interior acepta la recomendación del defensor del pueblo sobre solicitudes de asilo

17/07/2018 - 12:39

La Comisaría General de Extranjería y Fronteras, dependiente del Ministerio del Interior, ha impartido instrucciones a todos los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) para adecuar el sistema de registro de las solicitudes de asilo a la Ley de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, tal y como recomendaba el Defensor del Pueblo.

Según informó hoy esta institución, a partir de ahora las solicitudes de protección internacional "serán presentadas personalmente, registradas y anotadas en el libro de registro de peticiones, quejas y sugerencias, entregando a cada solicitante un justificante de la solicitud en el que constará fecha y hora de la misma, procediéndose a la retirada de los buzones utilizados hasta la fecha".

Las quejas recibidas en esta institución ponían de manifiesto dificultades para solicitar protección internacional en los CIE y denunciaban que algunos solicitantes habían sido expulsados sin que se les facilitase acceso al procedimiento.

En su recomendación, el Defensor del Pueblo cuestionaba los buzones utilizados para recoger las solicitudes, ya que "en ocasiones eran abiertos cuando se había ejecutado la expulsión o devolución de los solicitantes". Para la institución, este sistema no cumplía con la normativa vigente e impedía a los internos tener garantías de acceso al procedimiento de protección internacional, ya que su deseo de solicitarla no se registraba y no recibían ningún recibo que acreditase su petición.

Por este motivo, el Defensor del Pueblo recomendó impartir instrucciones para establecer en todos los CIE un sistema de registro de las solicitudes de asilo con todas las garantías previstas en la Ley de Procedimiento Administrativo Común.

