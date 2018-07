Juana Rivas declara que huyó de Italia porque "no quería vivir más bajo las torturas"

la Fiscalía pide cinco años de cárcel y seis de inhabilitación para ejercer la patria potestad

El juez no cree que los malos tratos justifiquen la sustracción de menores

Se investigó al entorno familiar y a los asesores de Juana Rivas

Juana Rivas ha declarado este miércoles ante el Juzgado de lo Penal l de Granada que se fue en mayo de 2016 con sus dos hijos de la isla de Carloforte (Italia) y no volvió porque "no quería vivir más bajo las torturas" de su expareja y que, ya en España, no le entregó a los niños pese a conocer las resoluciones judiciales que le obligaban a ello, porque estaban "escapando del maltrato" y quería proteger su "integridad física y psicológica".

"Cómo los iba a entregar", ha llegado a decir a preguntas del fiscal, reconociendo que sabía que le estaban requiriendo a sus hijos pero creía "imposible" que finalmente fuera obligada a entregarlos para que regresaran a Italia, donde están escolarizados y residían hasta que ella decidió marcharse porque era "insoportable" continuar allí.

Rivas ha relatado que llegó "aterrada" de Italia y, a preguntas de su letrado, ha descrito una situación en la que "siempre fue actuando dentro de lo que le iban diciendo" sus distintos asesores y abogados, que si bien le advirtieron de que "podría tener represalias y dificultades" no le hablaron de que podía enfrentarse a "años de cárcel y retirada de la patria potestad", ha dicho.

Ha afirmado que le explicaron que no tenía que entregar a los niños mientras hubiera recursos y que luego, cuando se acudió al Tribunal Constitucional, le plantearon que no era "producente" hacerlo hasta que existiera una resolución, de modo que fue cuando le transmitieron que no había "más armas legales" cuando, tras permanecer un mes en paradero desconocido con ellos, decidió entregarlos. Así lo ha expuesto en el transcurso del juicio, en el que se enfrenta a una petición fiscal de cinco años de cárcel por presunta sustracción de menores, y donde el juez ya ha advertido de que ésta "no es una causa de malos tratos".

La Fiscalía solicita para ella un total de cinco años de prisión por dos delitos de sustracción de menores y también pide que sea inhabilitada durante seis años para ejercer el derecho de patria potestad sobre los niños, de once y tres años.

Francesco Arcuri pide daños morales

La expareja de Juana Rivas, Francesco Arcuri, está personado en la causa como acusación particular y la previsión es que declare por videoconferencia en el juicio de este miércoles.

Ha solicitado para ella cinco años de prisión y ocho años de inhabilitación para ejercer la patria potestad sobre los niños. En concepto de responsabilidad civil, el padre de los menores reclama que su expareja le abone por los "daños materiales y morales ocasionados" una indemnización de 30.000 euros.

Juana Rivas siempre ha alegado que se fue con sus hijos del domicilio familiar de Carloforte (Italia) para huir de una supuesta situación de maltrato a manos de su pareja.

Arcuri fue condenado en 2009 por lesiones en el ámbito familiar, en una sentencia que se dictó por conformidad de las partes; y en 2016 volvió a ser denunciado por Juana Rivas en España.

El Juzgado de Violencia sobre la Mujer 2 de Granada rechazó la apertura de las diligencias por supuestos malos tratos contra él al entender que los hechos denunciados ocurrieron presuntamente en Italia y que por tanto la jurisdicción competente es la italiana, adonde se remitió en su momento por petición de la Fiscalía la denuncia que Juana puso en Granada.

Un juicio aplazado

Juana Rivas será defendida por el letrado con el que ha preparado el caso, José Estanislao López, según ha detallado el propio letrado tras pedir el alta voluntaria respecto a los problemas de salud que padece y que le impidieron acudir a la vista oral fijada el pasado 14 de junio.

Aquel día el juicio se suspendió después de que otro de los abogados, Juan de Dios Ramírez, renunciara la defensa de la madre de Maracena y abandonara la sala, pese a la prohibición expresa del magistrado a que lo hiciera.

El letrado tomó esta decisión después de que el juez no aceptara su petición de que se suspendiera alegando que se ha había desvinculado del caso en los últimos meses y que Juana Rivas quería que la defendiera José Estanislao López. A raíz de esto, el Juzgado de Instrucción 5 de Granada ha incoado diligencias para investigar si esta actuación es constitutiva de delito o infracción.

El Juzgado de Instrucción 2 de Granada llegó a investigar a los familiares de Rivas, así como a su asesora jurídica y a su psicóloga en el Centro Municipal de Maracena para averiguar su presunta vinculación con la sustracción de los menores el pasado verano, aunque la causa se archivó finalmente para todos excepto para ella.

El "mal asesoramiento" del que habría sido objeto la madre de Maracena y este supuesto contexto de maltrato serán algunos de los ejes que marcarán su defensa durante el juicio de este miércoles.