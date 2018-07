El pp presenta un recurso contra el decreto de rtve porque "sánchez no respeta al senado"

18/07/2018 - 14:19

MADRID, 18 (SERVIMEDIA)

El portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, José Manuel Barreiro, presentó este miércoles un recurso contra el decreto de RTVE ante el Tribuanl Constitucional (TC) porque "Sánchez no respeta ea Senado".

Barreiro, en declaraciones a los medios al salir del TC, señaló que "el decreto de RTVE es un atentado a la democracia porque no se ha respetado nada, no se ha respetado el papel que constitucionalmente tiene encomendado el Senado para elegir a los representantes del Consejo de Administración de RTVE y no deja de ser llamativo porque en su primera comparecencia Sánchez dijo que iba a pontenciar el Senado, y si la fórmula de potenciarlo es usurparle de una de sus funcionec constituciones como es la elección de los miembros del Consejo de la Corporación, a partir de ahí podemos esperarnos cualquier cosa".

El decreto de RTVE contempla que si en la Cámara Alta no se logra mayoría absoluta en segunda votación, la designación de los consejeros de RTVE del Senado pasará al Congreso, que es lo que ha ocurrido, aunque como en la Cámara Baja la votación tampoco salió adelante ahora el Gobierno designará un administrador único para el Ente, hasta que en otoño se elija al Consejo de Administración y a su presidente por un concurso de méritos.

"Se ha inventado un nuevo término que es la 'mayoría sanchista' y por eso ha hecho un decreto para RTVE cuya única misión es saltarse la mayoría absoluta que tiene el PP en el Senado", agregó el senador popular. Asimismo, Barreriro indicó que "todos los senadores y senadoras, con independencia del grupo al que pertenezcamos, deberíamos suscribir este recurso porque lo que estamos haciendo con él es defender la Constitución y el papel que la Constitución española encomienda al Senado" y que Sánchez, según opinó, no respeta.

(SERVIMEDIA)

18-JUL-18

MAN/gja