Un informe de la crue constata que la seguridad de la información es la mayor preocupación de las universidades

18/07/2018 - 14:55

MADRID, 18 (SERVIMEDIA)

La Comisión Sectorial de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de Crue Universidades Españolas (Crue-TIC) ha presentado este miércoles en rueda de prensa el informe 'Universitic 2017: Análisis de las TIC en las Universidades Españolas' en el que participaron 49 universidades que representan al 84% del alumnado, donde se destaca que casi nueve de cada diez universidades disponen de un portal de transparencia, pero que, sin embargo, están preocupadas por la seguridad de la información.

"La gran preocupación de las universidades españolas es la seguridad de la información. Este es un tema que, además de ser crítico, es también urgente", recalcó el presidente de Crue-TIC y rector de la Universidad de Jaén, Juan Gómez Ortega. Al encuentro también acudieron el presidente de Crue Universidades Españolas y rector de la Universidad de Lleida, Roberto Fernández; el secretario general de Universidades, José Manuel Pingarrón; y el secretario ejecutivo de Crue-TIC, Tomás Jiménez.

Según el informe, el 64% de las instituciones participantes en Universitic 2017 ya está trabajando para solventar el problema de la seguridad de la información y el 33% sostiene que lo hará en un futuro. En estos momentos, la gran prioridad es lograr una aproximación integral a la seguridad de la información y entenderla como una función diferenciada del responsable de los sistemas de información, según se refleja en el documento.

Del mismo modo, las universidades se interesan por los aspectos de seguridad y los indicadores vinculados al Esquema Nacional de Seguridad (ENS), normativa del Ministerio de la Presidencia que establece las políticas en la utilización de medios electrónicos. Cada vez son más las universidades españolas que tienen definidas las figuras de responsabilidad en los diferentes ámbitos del ENS: el 74% tienen asignado el rol de Responsable de la Información; el 78% el Responsable de Servicios; y el 80% el Responsable de Seguridad.

"Las universidades españolas están inmersas en la transformación digital del aprendizaje", prosiguió Gómez Ortega. En el informe Universitic 2017 se destaca que la apuesta de las universidades por las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) como soporte y apoyo a la docencia ha alcanzado niveles de saturación, con altos valores en los indicadores y tasas de crecimiento reducidas. Casi nueve de cada diez universidades –el 87,5% de las encuestadas– disponen ya de un portal de transparencia; un número que se ha duplicado en tan solo 3 años.

Además, un 8,33% se encuentra en pleno proceso de implantación. Igualmente, el número de catálogos de datos publicados se ha multiplicado por cuatro, hasta alcanzar una media de 13 por cada institución. Los campus utilizan más de cinco canales diferentes para comunicarse con su público, especialmente las listas de distribución, la publicación en redes sociales y las agendas corporativas.

Por su parte, Pingarrón señaló que "la modernización de la universidad española va más allá de los datos y necesitamos estas tecnologías para que nuestra docencia, nuestra investigación y nuestra gestión sean cada vez más eficientes". Según Universitic 2017, las universidades prestan el 90% de los servicios de soporte TIC a la docencia. Algunos de ellos, como la docencia virtual, la gestión de licencias de 'software' para docencia, el soporte a aulas de informática de uso docente y el soporte a aulas de informática de libre acceso están implantados prácticamente en la totalidad de los centros. En cuanto a la infraestructura TIC, el 83% de las aulas de docencia tiene, como mínimo, conexión a Internet para los estudiantes y proyector multimedia.

Finalmente, Fernández advirtió de que "se debe tener mucho cuidado al combinar lo que está con lo que viene porque, a veces, a fuerza de un exceso de modernidad, se puede caer en 'modernez'". "Puede pasarnos que confundamos el medio con el fin. Siempre hay históricamente una tensión entre lo antiguo y lo moderno, entre lo que está y lo que nace de nuevo. La sabia combinación de los dos es lo que da el progreso de las sociedades. No olvidemos nunca que la tecnologia por sí misma, si no va dirigida por una axiología moral correcta, no necesariamente nos lleva al progreso, sino que puede conducirnos por caminos no deseados", sentenció.

