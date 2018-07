Un tercio de los conductores creen que consumir alcohol dentro de los límites no afecta a la conducción

19/07/2018 - 12:01

El Centro de Estudios Ponle Freno-AXA, coincidiendo con su quinto aniversario, ha presentado este jueves en rueda de prensa la segunda edición del informe sobre 'Conocimiento y percepción de la Seguridad Vial', elaborado en colaboración con Kantar TNS a través de más de 3.000 encuestas, donde se destaca que uno 1 de cada 3 conductores cree que consumir alcohol dentro de los límites no afecta a la conducción.

"El alcohol sigue percibiéndose como un hábito compatible a la hora de ponerse al volante", recalcó el director general de Kantar TNS, David Castillo, encargado de presentar los resultados del informe. "Un tercio de los conductores cree que consumir alcohol dentro de los límites establecidos por la ley no afecta a la conducción e incluso un 4% considera que el alcohol, en pequeñas cantidades, es positivo, ya que activa el sistema nervioso", explicó.

Según el informe, las distracciones son la principal causa de accidentes con víctimas en el país y así lo percibe el 44% de los conductores españoles. A pesar de ello, muchas actividades que suponen una distracción son realizadas por un elevado porcentaje de conductores. Es el caso, por ejemplo, de escuchar música o la radio con un volumen alto. Aunque un 57% de los conductores encuestados opina que puede aturdir, distraer o incluso limitar la percepción auditiva, 7 de cada 10 conductores españoles reconocen que escuchan música alta mientras conducen.

Con respecto al uso del teléfono móvil, una de las actividades que generan una alta distracción, más de 1 de cada 10 conductores realiza actividades relacionadas con dicho dispositivo: 16% leen mensajes, 13% escriben mensajes y 13% hablan por teléfono sin el 'manos libres'. Sobre esta última herramienta, un 79% de los encuestados consideran una distracción el uso del 'manos libres' pero, no obstante, un 53% reconoce utilizarlo.

"A pesar de que parece que, en general, los españoles creen que la concienciación ha aumentado, el porcentaje de conductores que considera que su percepción de peligro al conducir ha crecido en la última década es similar al de los que piensan que se ha mantenido igual", prosiguió Castillo. El director general de Kantar-TNS explicó que, cuando se abordan actividades de riesgo concretas, "no todas tienen la misma percepción de peligrosidad y las diferencias se acrecientan en los colectivos más jóvenes".

NIVELES DE RIESGO

En el informe se distingue un primer nivel de actividades de riesgo en las que la percepción de peligrosidad es muy alta. Más de 9 de cada 10 conductores consideran arriesgado no ponerse casco en la moto (98%), no usar el cinturón en el coche (96%), saltarse un ceda el paso (91%) y no mantener la distancia de seguridad (92%). Del mismo modo, un 98% de los encuestados considera de alto riesgo saltarse un 'stop' y un 84% lo califica concretamente de muy peligroso. "Sin embargo, esta cifra baja de manera preocupante al 66% entre los jóvenes de 18 y 24 años y al 76% entre los de 25 y 34", subrayó Castillo.

En un segundo nivel, se encuentran actividades de riesgo en las que la percepción peligrosidad es algo menor, como conducir por encima de los límites de velocidad (88%) o adelantar por la derecha (86%). En el caso del exceso de velocidad, a pesar de que un 42% de los conductores considera que es la principal causa de los accidentes con víctimas, solo un 53% lo califica de muy peligroso y esta cifra baja hasta el 43% entre los jóvenes de 18 a 24 años. Asimismo, según explica el informe, existen creencias erróneas en torno a la velocidad máxima permitida y su significado. Aunque un 47% es consciente de que hay que adaptar la velocidad al tipo de vía, vehículo y conductor dentro de los límites establecidos, un 39% de los conductores considera que mantener la velocidad máxima legal permitida minimiza el riesgo de accidentes y un 13% afirma erróneamente que lo recomendable es circular un 10% por debajo del límite máximo.

Finalmente, en un tercer nivel figuran las actividades de riesgo con baja percepción de peligrosidad entre los conductores, como saltarse un semáforo en ámbar.

A pesar de su peligrosidad, solo el 67% de los conductores españoles lo considera arriesgado y, en concreto, solo un 23% creen que es muy peligroso. "Por el contrario, y de manera muy preocupante, la mitad de los jóvenes de entre 18 y 24 años dice que es nada o algo peligroso.

Algo similar ocurre con conducir más de dos horas sin realizar descansos. Se trata de una conducta considerada de riesgo por el 58% de los conductores y muy peligrosa por el 15%. Solo el 7% de los jóvenes entre 18 y 24 años lo consideran muy peligroso. De hecho, aunque un mayoritario 70% reconoce hacer descansos cada dos horas en los trayectos largos, un 27% solo realiza paradas cuando lo piden los pasajeros o cuando están muy cansados", sentenció.

