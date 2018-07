Discapacidad. cs propone mejorar la accesibilidad de las personas con discapacidad a los servicios sanitarios

19/07/2018 - 13:26

MADRID, 19 (SERVIMEDIA)

La portavoz adjunta del Grupo Parlamentario de Ciudadanos en el Congreso de los Diputados, Melisa Rodríguez, ha presentado una proposición no de ley (PNL) "para la mejora de la accesibilidad de las personas con discapacidad a los servicios sanitarios bajo la responsabilidad de la Administración General del Estado o el Ingesa", para su debate en la Comisión de Sanidad, Consumo y Bienestar Social.

Según informó Ciudadanos, en la exposición de motivos de esta PNL se explica que en España hay más de 3.378.000 personas con discapacidad según los datos publicados por el Imserso. "El camino para conseguir su plena y total inclusión ha andado mucho camino y atravesado muchas barreras, pero es cierto que aunque la normativa va hacia esa senda de la igualdad, la realidad práctica, en ocasiones, nos demuestra que aún queda recorrido", agrega.

A continuación añade que el marco normativo para la atención sanitaria a las personas con discapacidad "es amplio, pero su vigencia y aplicación práctica nos lleva en la vida diaria de las personas con algún tipo de discapacidad, sobre todo visual o auditiva, a que en demasiadas ocasiones no se materialice dicha regulación en la citada atención o comunicación sanitaria, haciéndose en consecuencia necesario, además de la prolífera regulación, una aplicación práctica y concreta de la misma, que nos lleve en definitiva a una eliminación total de discriminación o barrera de cualquier tipo, ante cualquier tipo de discapacidad".

Por ello, este grupo parlamentario insta al Gobierno para que se elabore, en un plazo no superior a dos meses, un registro de los centros hospitalarios y de salud bajo su responsabilidad directa o responsabilidad del Ingesa donde no se cuente con un sistema adaptado de información y comunicación y de acceso al servicio sanitario para personas con cualquier tipo de discapacidad y, en particular, las afectadas por las barreras de comunicación, como son las personas con discapacidad sensorial (visual, auditiva o ambas) y las personas con discapacidad intelectual, entre otras.

Además, solicita un informe que recoja las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación que deben reunir los centros sanitarios, así como las actuaciones necesarias para implantar en todas las salas de espera de los centros hospitalarios y de salud un sistema adaptado que permita la información, comunicación y el acceso al servicio sanitario a todas las personas con algún tipo de discapacidad, en especial auditiva o visual.

(SERVIMEDIA)

19-JUL-18

ABG/caa