Discapacidad. la copa del rey mapfre navega junto a la once en el cupón del 1 de agosto

19/07/2018 - 13:48

La 37 edición de la Copa del Rey Mapfre de Vela es la protagonista de los cupones de la ONCE del próximo miércoles 1 de agosto, de forma que cinco millones y medio de cupones difundirán esta competición deportiva.

El cupón ha sido presentado por Javier Sanz, presidente del Real Club Náutico de Palma, y José Vilaseca, delegado territorial de la ONCE, en un acto en el que han estado acompañados por Mari Carmen Soler, presidenta del Consejo Territorial de la ONCE. El cupón se ha izado en la vela del 'Opera Season', un barco J80 que competirá bajo el auspicio de la ONCE con el equipo de regatas del RCNP, patroneado por Albert Torres, subcampeón del mundo de la clase 420.

Este cupón es fruto de un acuerdo de colaboración entre el Real Club Náutico de Palma (RCNP) y la ONCE, rubricado el pasado abril y que contempla el compromiso de ambas partes de "promocionar el deporte para personas ciegas o con deficiencia visual grave", así como la condición de la ONCE de colaborador oficial del Náutico de Palma.

La 37 edición de la Copa del Rey Mapfre de Vela se disputará en Palma de Mallorca del 28 de julio al 4 de agosto y en él participarán más de 150 barcos. El programa de competición contempla un máximo de 20 mangas para los GC32, 12 para los Melges 40 y J80, y 11 para el resto de clases durante las seis jornadas que durará la regata.

Los orígenes de la Copa del Rey Mapfre de Vela se remontan a 1982, cuando la Asociación Nacional de Cruceros organizaba con el Real Club Náutico de Palma la primera edición de una regata abierta a todas las clases en tiempo compensado. Contó con más de 50 participantes y en 1988 se alcanzaban los 106 participantes.

La regata mallorquina ganó prestigio al ser incluida dentro de circuitos mundiales o continentales, como por ejemplo el Europeo de Two Tonners de 1990. En 1992 y 1994 volvió a superarse la barrera de los cien participantes.

En 2009 la regata sienta las bases para remodelar su estructura de competición. En la edición de 2014 se cuenta, por primera vez, con la participación de Felipe VI como Rey de España, siguiendo los pasos del rey Juan Carlos.

El Cupón Diario de la ONCE ofrece, por 1,5 euros, 55 premios de 35.000 euros a las cinco cifras. Además, el cliente tiene la oportunidad, por 0,5 euros más, de jugar también a la serie y ganar 'La Paga' de 3.000 euros al mes durante 25 años, que se añade al premio de 35.000 euros.

