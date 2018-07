Las fuentes de la granja de san ildefonso y sus juegos de agua en el cupón de la once

19/07/2018 - 18:21

MADRID, 19 (SERVIMEDIA)

Las Fuentes de La Granja de San Ildefonso (Segovia) y sus juegos de agua protagonizan el cupón de la ONCE del miércoles 25 de julio, uno de los días en que 'corren' las fuentes. Cinco millones y medio de cupones difundirán por toda España este conjunto de esculturas que acompañan al Palacio Real de La Granja.

El alcalde del Real Sitio de San Ildefonso, José Luis Vázquez, y el delegado territorial de la ONCE en Castilla y León, Ismael Pérez Blanco, han presentado este cupón en un acto que ha tenido lugar en el Salón Barroco del Ayuntamiento, donde también asistieron representantes de Patrimonio Nacional y miembros de la corporación municipal del Ayuntamiento de La Granja de San Ildefonso, acompañados por el director de ONCE en Segovia, Claudio Congosto.

En el transcurso de este acto se ha aprovechado para hacer un reconocimiento especial a los responsables de los establecimientos de hostelería y restauración de La Granja y Valsain, entregándole una reproducción enmarcada del cupón que se presenta, en agradecimiento a su compromiso y colaboración diaria, tanto con la ONCE, a través de sus vendedores del cupón y el apoyo a la labor del juego responsable, como con el colectivo de personas con discapacidad en general.

FUENTES DEL SIGLO XVIII

Las Fuentes de La Granja de San Ildefonso son un gran atractivo turístico para la localidad. Enclavadas en los alrededores del Palacio Real de La Granja, que mandó construir Felipe V, fueron realizadas por artistas franceses que trabajaron en los palacios de Luis XIV. Un equipo de escultores llevó a cabo entre 1720 y 1745 este escenario de jardines, animado por los espectaculares juegos de agua de las fuentes.

Realizadas en plomo para ser pintadas imitando bronce, estas fuentes son de gran interés, también, por el estado de conservación del sistema hidráulico original, que sigue en funcionamiento.

El cupón de la ONCE está ilustrado con la fuente denominada 'Baños de Diana', que representa el momento antes de que la diosa se dé cuenta de que Acteón la está mirando y desee convertirle en ciervo, algo que se cumple y que provoca que el hijo de Aristeo acabe devorado por sus perros.

LA FAMA Y LA SELVA

'La Fama' es otra de las fuentes. En ella, Fama celebra su victoria tocando su trompeta a lomos de Pegaso. Tiene un estanque de 32 metros cuadrados y 21 surtidores. El chorro central, que sale de la trompeta de la diosa, alcanza los 47 metros de altura.

'La Selva' está formada por un gran estanque dividido en cuatro, la fuente refleja el momento en el que Vertumno descubre su identidad cuando Pomona se rinde a sus encantos.

'La Carrera de Caballos' es una de las fuentes más espectaculares. Está compuesta por seis: la Fuente de los Caracoles, la del Abanico, la de Neptuno, la Fuente de Apolo, la de la Media Luna y la de Andrómeda. Las tres que hacen referencia a los dioses representan escenas mitológicas.

'La Cascada Nueva' está formada por tres diferentes entre las que llama la atención 'La Cascada', descenso de agua simulando escaleras. En la base de la caída está la Fuente de Anfítrite y en el estanque de la parte superior la de las Tres Gracias.

LAS OCHO CALLES

'Las Ocho Calles' es un conjunto de ocho fuentes que representan a Saturno, Minerva, Hércules, Ceres, Neptuno, Cibeles, Victoria y Marte. En cada una de ellas nace una calle y todas desembocan en una plaza circular desde la que se ven todas las fuentes.

'Los Vientos' es un estanque circular dedicado a Eolo, y 'Canastillo', una fuente sin referencia mitológica, el surtidor central del Canastillo eleva su chorro hasta 25 metros de altura, a la vez que la presión de los 32 surtidores oblicuos que tiene en el borde hacen que el agua salga fuera de la fuente.

'Las Ranas' es una fuente que representa el castigo de Júpiter a los aldeanos por negarse a dar agua a los hijos de Latona, Apolo y Diana, convirtiéndolos en ranas.

El Cupón Diario de la ONCE ofrece, por 1,5 euros, 55 premios de 35.000 euros a las cinco cifras. Además, el cliente tiene la oportunidad, por 0,5 euros más, de jugar también a la serie, y ganar 'La Paga' de 3.000 euros al mes durante 25 años, que se añade al premio de 35.000 euros. Tendrán premio de 500 euros los números anterior y posterior al agraciado, y premio de 200, 20, y 6 euros a las cuatro, tres y dos últimas cifras, respectivamente, del cupón premiado, así como reintegros de 1,5 euros a la última y primera cifra.

Los cupones de la ONCE se comercializan por los 20.000 agentes vendedores de la ONCE. Gracias al Terminal Punto de Venta (TPV), el cliente puede elegir el número que más le guste. Además, se pueden adquirir desde la página web oficial de Juegos ONCE ('www.juegosonce.es') y establecimientos colaboradores autorizados.

(SERVIMEDIA)

19-JUL-18

ABG/caa