El padre ángel, sobre la actuación de españa con los migrantes: "no lo estamos haciendo bien"

El padre Ángel, presidente de Mensajeros de la Paz, declaró este sábado a Servimedia, al ser preguntado por la actuación del Gobierno de España respecto a los migrantes y refugiados, que "si puedo decir la verdad, sin pensarlo, porque si lo pienso diría otra cosa, no lo estamos haciendo bien, sigue siendo una vergüenza, una barbaridad, a pesar de lo que digan algunos".

Reconoció que "es verdad que hubo en este nuevo Gobierno gestos como los del 'Aquarius'", refiriéndose al buque que atracó en el puerto de Valencia con cientos de migrantes tras las gestiones del Ejecutivo presidido por Pedro Sánchez, "pero no es posible que sea verdad lo que está pasando".

"Hace solamente ocho días llegó una patera a Granada, y los de la Cruz Roja les dieron un billete para que vengan a Madrid, esperando acogida en una institución", expuso el padre Ángel, quien explicó que "me encontré en mi iglesia de San Antón con 20 de estos refugiados, chicos jóvenes todos ellos".

Indicó que "un ciudadano se los encontró en la calle, les compró una pizza para cenar y después los llevo allí a dormir", refiriéndose a su iglesia. Sobre esta cuestión, dijo que "eso ya se hacía con José María Álvarez del Manzano" al frente del Ayuntamiento de Madrid, "cuando los traían de Canarias", y calificó de "irresponsables a los que hacen esto". "Esto es punible y alguien tiene que poner orden en esto, y este es el Estado", según el padre Ángel, quien destacó que "no se puede estar jugando con los inmigrantes".

ROMPER RELACIONES CON ITALIA O LIBIA

"No es posible que sea verdad lo que estamos viendo, no es posible que sea verdad que no nos levantemos y rompamos relaciones hasta diplomáticas con países como Italia o Libia, que han dejado ahogarse a una mujer y a una niña", subrayó.

Afirmó que "es verdad que vivimos en una sociedad solidaria donde nos conmueve y nos alegramos cuando llegó el 'Aquarius'" y recordó que "estábamos allí más de 1.000 personas y muchos profesionales para atenderles". "No puede haber muertos de primera y de tercera y no podemos consentir, y menos en nuestro territorio, que se ahogue nadie en nuestros mares", consideró.

El padre Ángel agregó que "estamos en 2018 y hay medios más que suficientes para saber cuándo unos traficantes llegan y se les puede coger, pero también sabemos que los que van dentro se van a hogar y no los cogemos". "No puede ser verdad, tenemos que seguir diciendo que todo esto no es posible, aunque no sea diplomático", manifestó.

EUROPA NO HACE NADA

El padre Ángel también se refirió al papel de Europa en estas cuestiones migratorias y, tras señalar que "no hace nada", dijo que "uno no lo puede entender". Indicó que "nuestros hijos y nietos, cuando pasen 20 o 30 años, y vean lo que hemos hecho, no se lo creerán, como nosotros no nos podemos creer lo que pasó en esa II Guerra Mundial o con los que mataban y gaseaban como los nazis".

"No podemos creer que fue verdad algo que parece una película", señaló el fundador de Mensajeros de la Paz, quien añadió que "cuando vemos esas barcas con migrantes dentro, no podemos creer que la UE permanezca con los brazos cruzados o intentando ver quién recoge menos refugiados".

Aseguró que "hay dinero para eso", para atender a los migrantes, "y aunque es verdad que hay mafias, como en la trata de blancas, no se puede decir que el problema de los refugiados es de las mafias".

"Que no le echen la culpa a las mafias de los que quieren escapar del lugar donde están y ver que en el lugar al que quieren venir no se les acoge", dijo el padre Ángel, quien manifestó que "el problema es de falta de voluntad política y que no hay tíos que tengan el valor que tienen que tener, como los de los barcos que se juegan la vida por eso".

Por último, se preguntó "cuántos políticos se han jugado el puesto en política" por los migrantes y refugiados.

Dijo que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "casi se juega el puesto a los pocos días de ser presidente por decir que 'yo ofrezco el puerto de Valencia', que no gustó nada a los de la UE, aunque luego empezaron a agradecerlo".

SANCHEZ ESTA SENSIBILIZADO

Explicó que ha hablado con el mandatario español sobre estas cuestiones y "es un hombre que está sensibilizado, pero creo que no es cuestión de colores o partidos".

Asimismo, apuntó que va de vez en cuando por el Congreso de los Diputados cuando "hay algo sobre esto, a ver qué dicen y cuando trataron el problema de los refugiados, en la Mesa solo había dos o tres personas, lo que es una vergüenza por ser un tema grave".

"Les oí a todos, de todos los partidos, decir que 'no estamos haciendo lo que hay qué hacer', y yo me pregunto ¿por qué no hacen algo estos?". Se mostró convencido de que las ONGs actúan donde no lo hace el Estado, que puede hacer leyes y tareas profesionales pero no acoger y dar cariño. Eso lo hacemos las ONG, que también somos Estado".

