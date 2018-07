La ministra de defensa y el presidente de la once presentan el cupón dedicado al 30 aniversario de la incorporación de la mujer al ejército

21/07/2018 - 12:54

Enlaces relacionados El cupón de la once difunde el 800 aniversario del monasterio de piedra (18/07)

MADRID, 21 (SERVIMEDIA)

La ministra de Defensa, Margarita Robles, y el presidente de la ONCE, Miguel Carballeda, presentaon este sábado en Madrid el cupón de la ONCE del 1 de septiembre, en el que el protagonista es el 30 aniversario de la incorporación de la mujer al Ejército. Cinco millones y medio de cupones llevarán por toda España este aniversario.

Al acto también asistieron el vicepresidente ejecutivo de Fundación ONCE, Alberto Durán; la secretaria de Estado de Igualdad, Soledad Murillo; y un grupo de mujeres militares y mandos del Ejército.

Margarita Robles destacó que "las Fuerzas Armadas y la ONCE son ejemplos de la Marca España, y referencia esencial en una España moderna". La ministra de Defensa pidió a la ONCE "que siga siendo una de las referencias de la vida social española", y señaló que "es una satisfacción ver que la ONCE ofrece este tributo a las Fuerzas Armadas y a las mujeres que forman parte de ellas".

"Las Fuerza Armadas representan una de las mejores manifestaciones de la Marca España. Por su compromiso por la Constitución, por la paz, por la libertad, no solamente en España, sino en el mundo", expresó la ministra.

Miguel Carballeda calificó como "un momento importante para nuestro país el hecho de que la mujer se incorporara a las Fuerzas Armadas", y añadió que "la ONCE lleva 80 años trabajando por la igualdad efectiva de las personas con discapacidad, y también de la mujer como lo demuestra que el Grupo Social ONCE tiene 31.000 mujeres en su plantilla, siendo uno de los mayores empleadores del país".

Carballeda explicó que "el cupón es una demostración popular de algo muy conocido y muy reconocido en España por la ciudadanía". "Cada día tiene un motivo diferente y, afortunadamente, en España nos sobran motivos para celebrar. Hoy celebramos los 30 años de la incorporación de la mujer en el Ejército, porque fue una reivindicación de igualdad, y nosotros llevamos toda nuestra vida reivindicando también la igualdad para las personas ciegas y para las personas con discapacidad".

"Solo pretendemos", añadió, "ser iguales a los demás, cosa muy sencilla, pero que, a veces, es dificilísima. Y creo que hay que celebrarlas y ponerlas en valor para que veamos el país, para que veamos cómo hemos ido avanzando, cómo hemos ido consiguiendo cosas para hacer un país mejor. Y la sociedad en su conjunto lo reconoce. El reconocimiento que tienen las Fuerzas Armadas, que tienen los hombres y las mujeres de nuestro Ejército, es absoluto".

La ministra de Defensa manifestó que "es un enorme honor tener la posibilidad de defender y poner por delante el nombre de las Fuerzas Armadas". "Y ese honor se acrecienta al ver a unas Fuerzas Armadas absolutamente integradas en la sociedad, preocupadas por lo que les pasa a las personas en situaciones fáciles y en situaciones difíciles. Y cuando vemos que la ONCE, que es otra de las mejores representaciones de la Marca España, que lleva 80 años haciendo una labor social que va mucho más allá de vender ese cupón, que le hace compañía a las personas, a los hombres y mujeres que están solos en este país, quiere anunciar este tributo a las Fuerzas Armadas y, muy en particular, a la incorporación de la mujer, es obviamente otra gran satisfacción para mí", sentenció Robles.

LA MUJER EN LAS FUERZAS ARMADAS

La incorporación de la mujer en el Ejército se produjo tras la publicación del Real Decreto 1/1988, de 22 de febrero, que permitió el acceso a la mujer a 24 cuerpos y escalas militares, como el de Ingenieros y el ahora denominado Cuerpos Comunes. Establecía que, a partir de ese año, la mujer tendría acceso a las pruebas de selección para el ingreso en la profesión militar, aunque no en todos los cuerpos y escalas, y, también, a las pruebas de selección para entrar como guardias civiles de segunda.

En 1992, se les concedió acceso a la escala profesional de Tropa y Marinería, aunque no tenían permiso para ir a todos los destinos. En 1999, desaparecieron las limitaciones y se habilitó el acceso de la mujer a todos los cuerpos, escalas y destinos.

En la actualidad, España es uno de los pocos países del mundo que integra mujeres en sus unidades de combate. Más de 15.000 mujeres forman parte de las Fuerzas Armadas Españolas, lo que supone el 12,7% del total de efectivos. En 1988, fueron 27 las primeras en formar parte del Ejército. El 58% de las mujeres está integrando en el Ejército de Tierra; el 17%, en la Armada; el 19%, en el Ejército del Aire; y el 6%, en los Cuerpos Comunes.

EL CUPÓN DE LA ONCE

El cupón de fin de semana de la ONCE ofrece un premio principal a las cinco cifras y serie de 300.000 euros, además de 5.000 euros al mes durante 20 años consecutivos a un solo cupón del número y serie premiados en la primera extracción.

Asimismo, se reparten premios de 2.000 euros al mes durante 10 años consecutivos a los cuatro cupones de los números y serie premiados en alguna de las extracciones de la segunda a la quinta, y 54 premios de 20.000 euros a las cinco cifras del número premiado en la primera extracción. También se ofrecen premios de 400, 200, 30, cuatro y dos euros.

Los productos de la ONCE se comercializan por los más de 20.000 agentes vendedores de la ONCE. Gracias al Terminal Punto de Venta (TPV), el cliente puede elegir el número que más le guste. Además, se pueden adquirir a través de la web de juegos de la ONCE, 'www.juegosonce.es'.

(SERVIMEDIA)

21-JUL-18

FGH/gja