Robles confirma que el ministerio de defensa investiga si el guardia civil de 'la manada' tuvo un teléfono móvil en la cárcel

21/07/2018 - 13:46

La ministra de Defensa, Margarita Robles, confirmó este sábado que el Ministerio de Defensa ha abierto una investigación para determinar si el guardia civil de 'la manada', Antonio Manuel Guerrero, condenado a nueve años de cárcel por abusar sexualmente de una joven en los Sanfermines de 2016 y ahora en libertad provisional, tuvo a su disposición un teléfono móvil durante su estancia de dos años en prisión.

"Ha llegado esa noticia. Nosotros no sabemos si eso es así o no, pero, efectivamente, cuando sale la noticia de que pueda haber tenido un teléfono móvil, la obligación del Ministerio de Defensa es abrir una investigación. Eso es lo que hemos hecho, no tenemos todavía resultados de la investigación y vamos a ver si eso fue así o no fue así", explicó la ministra tras participar en un acto celebrado en el Consejo General de la ONCE, en Madrid, para presentar el cupón dedicado al 30 aniversario de la incorporación de la mujer al Ejército.

Dinstintas informaciones publicadas durante las últimas horas señalan que Guerrero le dio el teléfono a otro preso; un hecho que habría presenciado otro interno. El testigo habría informado a la dirección de la prisión, lo que desencadenaría a posteriori un pelea entre el preso que informó y el que recibió el móvil. El guardia civil de 'la manada' negó todos los hechos.

Antonio Manuel Guerrero permaneció dos años en prisión preventiva en la cárcel militar de Alcalá de Henares (Madrid). El guardia civil estuvo encarcelado allí hasta que, el pasado 21 de junio, la Audiencia Provincial de Navarra lo dejó en libertad provisional, junto a los otros cuatro miembros de 'la manada'.

