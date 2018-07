El 'Open Arms' llega al puerto de Palma con la superviviente y los dos cadáveres rescatados en el mar

Josefa fue rescatada hace unos días a 80 millas de las costas libias

Josefa. Imagen: Reuters

El barco 'Open Arms' ha desembarcado esta mañana a las 09.00 horas en el puerto de Palma con la superviviente del naufragio a bordo, Josefa, rescatada hace unos días a 80 millas de las costas libias, y los dos cadáveres de una mujer y un bebé rescatados en la misma operación.

Según ha informado la Delegación del Gobierno en Baleares en un comunicado, que además ha coordinado el operativo desde la llegada, atraque y desembarco del 'Open Arms', la superviviente ha sido atendida en el mismo barco por el equipo de Sanidad Exterior y ya ha sido trasladada en una ambulancia de la Cruz Roja al hospital correspondiente.

En estos momentos, tal como han afirmado tripulantes de los barcos de Proactiva Open Arms, "Josefa se encuentra en estado de shock severo pero evolucionando positivamente".

La tripulación a bordo de los dos barcos de la ONG salió de Barcelona el 13 de julio, según ha informado la jefa de misión, Anabel Montes, en la rueda de prensa ofrecida en el Centro Social Flassaders de Palma. "La organización interceptó conversaciones vía radio de un barco mercante, y enseguida fuimos testigos de una patera en situación de emergencia", ha manifestado.

Denuncian a los gobiernos italiano y libio

Proactiva Open Amrs ha denunciado a los gobiernos italiano y libio por "omisión de socorro y homicidio imprudente por abandonar a tres cuerpos en el Mediterráneo Central", un niño de entre 3 y 6 años, que murió recientemente cuando los socorristas encontraron los cuerpos; una mujer de unos 30 años encontrada muerta; y Josefa, la única superviviente de este naufragio cercano a las costas de Libia.

En un principio, la organización rechazó el desembarco en un puerto italiano porque "solo se harían cargo de la mujer", obligando, de este modo, a Proactiva a "abandonar los cadáveres en tierra".

En este sentido, el ministro del Interior de Italia, Matteo Salvini, ha tachado de "mentiras e insultos" la documentación ofrecida por la ONG para la operación de salvamento y, tal como han afirmado los tripulantes de la propia organización, se han referido a ellos como "organización criminal perseguida por los gobiernos italianos y libios".

"Como ciudadano europeo, me entristece mucho que por el hecho de salvar vidas tengamos que ser investigados y acusados de criminales", ha apuntado el fundador de la organización, Oscar Camps. Asimismo, ha lamentado que sean la "única organización que salvar vidas" y han hecho un llamamiento para que se investiguen los casos de omisión de socorro y homicidio imprudente por parte de los guardacostas libios e italianos.

Josefa, la mujer que ha sido rescatada con vida del Mediterráneo central por esta ONG es víctima de violencia de género en su país de origen, según el medio italiano Internazionale. "Soy de Camerún, escapé de mi país porque mi esposo me golpeó. Me golpeó porque no podía tener hijos", declara a este medio italiano que relata su historia.

Los cuerpos llegaron a Mallorca después de cuatro días de navegación y tras recibir rechazo de algunos gobiernos europeos, como el de Italia y Malta. "No podemos explicar la dificultad que supone salvar una vida en esas aguas del Mediterráneo Central", ha manifestado Camps, que a su vez ha explicado que la organización de rescate "ha salido escondida" de esa zona, a 80 millas de las costas libias, para no tener "represalias" gubernamentales, como "eliminar a Proactiva de esta zona del mar".

El diputado italiano a bordo de la misión naviera, Erasmos Palazzotto, ha agradecido al Gobierno español por "salvar vidas en el Mediterráneo" y ha señalado que "hay gobiernos europeos que van contracorriente del resto".

En este sentido, la superviviente del naufragio tiene previsto denunciar en Palma que sufrió un abordaje por parte de barcos del Gobierno de Libia y homicidio imprudente.

Por otra parte, una vez han llegada los dos barcos de la organización --'Open Arms' y 'Astral'--, la comisión judicial ha procedido al levantamiento de los dos cadáveres que transportaba uno de los barcos e inmediatamente han sido transportados al Instituto Anatómico Forense, según ha detallado la Delegación del Gobierno en Baleares.