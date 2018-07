El día internacional contra la trata de mujeres, en 5,5 millones de cupones de la once

23/07/2018 - 13:19

MADRID, 23 (SERVIMEDIA)

El Día Internacional contra la Trata de Mujeres protagoniza el cupón de la ONCE del próximo lunes, 30 de julio. Cinco millones y medio de cupones difundirán esta fecha, el día de su celebración.

El Día Internacional contra la Trata de Mujeres tiene lugar el 30 de julio, tras declararlo en 2013 la Asamblea General de las Naciones Unidas. El tráfico de personas es un grave delito y una grave violación de los derechos humanos. Con este día se trata de concienciar sobre la situación de las víctimas del tráfico humano y para promocionar y proteger sus derechos.

La trata de personas es un delito que explota a mujeres, niños y hombres con numerosos propósitos, incluidos el trabajo forzoso y el sexo. Todos los países están afectados por la trata, ya sea como país de origen, de tránsito o de destino de las víctimas. Con la celebración de este día se pretende fomentar la reflexión sobre este tema y visibilizar a aquellas víctimas que son vulneradas en sus derechos humanos.

El Cupón Diario de la ONCE ofrece, por 1,5 euros, 55 premios de 35.000 euros a las cinco cifras. Además, el cliente tiene la oportunidad, por 0,5 euros más, de jugar también a la serie, y ganar "La Paga" de 3.000 euros al mes durante 25 años, que se añadirá al premio de 35.000 euros. Tendrán premio de 500 euros los números anterior y posterior al agraciado; y premio de 200, 20, y 6 euros a las cuatro, tres y dos últimas cifras, respectivamente, del cupón premiado. Así como reintegros de 1,5 euros a la última y primera cifra.

Los cupones de la ONCE se comercializan por los 20.000 agentes vendedores de la ONCE. Como siempre, gracias al Terminal Punto de Venta (TPV), el cliente puede elegir el número que más le guste. Además, se pueden adquirir desde la página web oficial de Juegos ONCE ('www.juegosonce.es'), y establecimientos colaboradores autorizados.

(SERVIMEDIA)

23-JUL-18

ABG/gja