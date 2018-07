El día de los abuelos protagoniza el cupón de la once

24/07/2018 - 10:30

MADRID, 24 (SERVIMEDIA)

El Día de los Abuelos es el motivo del cupón de la ONCE del jueves 26 de julio. Cinco millones y medio de cupones difundirán la labor de los abuelos con el lema 'Un día seremos como ellos'.

El Día de los Abuelos se celebra el 26 de julio, festividad de San Joaquín y Santa Ana, los abuelos de Jesús de Nazaret. Nace para reivindicar el papel que realizan los mayores en las familias.

Según la ONCE, los abuelos y abuelas se han convertido en el alma mater de la familia, no sólo por su aportación económica durante los años más duros de la crisis, sino porque no dudan en echar una mano en el cuidado de los nietos y son, además, una fuente de consejos y sabiduría.

En algunos casos, los abuelos se han convertido en los verdaderos padres de sus nietos, ya que los pequeños pasan más tiempo con ellos que con sus progenitores.

Abuelos y abuelas son un pilar fuerte de la familia. Y, en muchos casos, son quienes han logrado que el núcleo familiar no se disgregue ante cualquier inconveniente o problema.

El Cupón Diario de la ONCE ofrece, por 1,5 euros, 55 premios de 35.000 euros a las cinco cifras. Además, el cliente tiene la oportunidad, por 0,5 euros más, de jugar también a la serie, y ganar "La Paga" de 3.000 euros al mes durante 25 años, que se añade al premio de 35.000 euros. Tienen premio de 500 euros los números anterior y posterior al agraciado, y premio de 200, 20 y 6 euros las cuatro, tres y dos últimas cifras, respectivamente, del cupón premiado, así como reintegros de 1,5 euros la última y primera cifra.

Los cupones de la ONCE se comercializan por los 20.000 agentes vendedores de la organización. Gracias al Terminal Punto de Venta (TPV), el cliente puede elegir el número que más le guste. Además, se pueden adquirir desde la página web oficial de Juegos ONCE ('www.juegosonce.es') y establecimientos colaboradores autorizados.

(SERVIMEDIA)

24-JUL-18

ABG/caa