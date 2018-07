Andalucía. el presidente de la once subraya el liderazgo social de andalucía

24/07/2018 - 13:16

El presidente de la ONCE y del Grupo Social ONCE, Miguel Carballeda, trasladó hoy a la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, el compromiso del grupo con el empleo, la educación y la accesibilidad como garantes principales de la inclusión social en la comunidad autónoma y subrayó el "liderazgo social" de Andalucía como "referente principal de las políticas sociales".

Díaz recibió a Carballeda en el Palacio de San Telmo de Sevilla, en un encuentro institucional dentro del marco de la celebración del 80 aniversario de la ONCE. Carballeda destacó en el encuentro la importancia estratégica que Andalucía tiene para la ONCE y el compromiso de la organización con la comunidad autónoma.

"Ya no se puede entender Andalucía sin la ONCE ni la ONCE sin Andalucía, que es una parte esencial del edificio social de la ONCE en España", afirmó a la salida de la reunión.

El presidente del Grupo Social ONCE, que es la suma de ONCE, Fundación ONCE y el grupo de empresas ILUNION, reconoció que Andalucía ha liderado en los últimos años – "los de mayor dificultad para las personas en mayor riesgo"- una estrategia transversal que constituye, a su juicio, "un referente principal de las políticas sociales en nuestro país y que sitúa a Andalucía a la vanguardia en derechos y prestraciones sociales".

Miguel Carballeda considera que la simbiosis entre la ONCE y Andalucía "funciona", y funciona "bien", dando frutos "siempre en beneficio de los andaluces con mayores necesidades. Y así va a seguir siendo".

"Éste es el mensaje que he trasladado a la presidenta de la Junta, el orgullo de ser andaluz que tiene la ONCE aquí, un compromiso reforzado en el ámbito de la educación, el empleo y la accesibilidad como garantes de la inclusión social para construir entre todos la Andalucía de la integración y la igualdad", añadió.

Al encuentro asistieron también el vicepresidente ejecutivo de Fundación ONCE y presidente de ILUNION, Alberto Durán; el delegado territorial de la ONCE en Andalucía, Ceuta y Melilla, Cristóbal Martínez, y la presidenta del Consejo Territorial, Isabel Viruet, junto a la consejera de Igualdad y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía, María José Sánchez Rubio.

ANDALUCÍA, UN 30% DE LA ONCE

En términos de ventas, ingresos, premios y prestaciones sociales, Andalucía supone casi el 30% del conjunto de la ONCE a nivel nacional.

La ONCE cuenta en Andalucía con 15.633 afiliados y 11.637 trabajadores, de los cuales 5.266 son vendedores de los productos de juego responsable de la organización. El 88% del total de la plantilla tiene algún tipo de discapacidad.

En el último curso escolar la ONCE atendió, en colaboración con la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía, a un total de 1.723 alumnos ciegos y con discapacidad visual grave en todos los ámbitos educativos.

