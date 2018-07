Aves y cristales, una combinación peligrosa

24/07/2018 - 14:10

SEO/BirdLife destacó hoy el "grave riesgo" que suponen para las aves las infraestructuras y edificios de cristal, ejemplificado en la reciente colisión de aves contra las pantallas acústicas en la carretera de Ojén a Marbella, que causó la muerte de varias decenas de estos animales y que generó una gran alarma social las pasadas semanas.

Los cristales causan la muerte de millones de aves cada año en todo el mundo, indica la organización, que estima "previsible" que la amenaza aumente debido al creciente uso del cristal en edificios e infraestructuras. Las pantallas acústicas, marquesinas, pistas de pádel, edificios o puertas de cristal representan en muchas ocasiones, un obstáculo insalvable para las aves en determinados lugares.

Tal es así que el choque de aves contra cristales está considerado como la segunda amenaza más importante para las aves, después de la destrucción de hábitat, en Estados Unidos, donde se estima que cada año mueren más de mil millones de ejemplares por esta causa.

Beatriz Sánchez, responsable del Programa de Biodiversidad Urbana de SEO/BirdLife, afirmó que "en España no existen estadísticas, pero casos como el de Ojén y algunos estudios apuntan a que también representa una amenaza importante para las aves en nuestro país".

No obstante, esta problemática, según SEO/BirdLife, es "fácilmente salvable" y pasa por "tener en cuenta el riesgo en la fase de diseño de cualquier infraestructura o edificio de cristal que se vaya a construir en lugares en los que haya presencia de aves y tomar medidas para evitarlo", declaró Sánchez, quien aseguró que algunos sistemas de certificación de arquitectura sostenible, como el LEED (Leadership in Energy and Environmental Design), ofrecen créditos adicionales relacionados con la protección de las aves, pero "aún no se ha incorporado como obligatorio el riesgo del choque de las aves contra los cristales".

