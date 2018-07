Casi el 60% de los alumnos con discapacidad intelectual ha sufrido acoso escolar, según una investigación de la fundación a la par

26/07/2018 - 12:57

La Fundación A La Par ha presentado los primeros resultados de la investigación que desarrolla junto con la Universidad Complutense de Madrid (UCM) sobre la fenomenología del acoso escolar en población con discapacidad intelectual, donde se refleja que el 59,6% de los alumnos ha sido o es víctima de 'bullying'.

La muestra escogida para el estudio pertenece al Centro de Educación Especial A La Par Niño Jesús del Remedio, que cuenta con un total de 185 alumnos de edades comprendidas entre los 12 y los 21 años. Del total de los alumnos, el 3,7% provenían de centros ordinarios; el 77,77%, de centros educativos con plaza de integración; y el 18,52%, de centros de educación especial.

El objetivo de este estudio es detectar a aquellos alumnos en posición de vulnerabilidad para modificar su estado y evitar la victimización. Actualmente, la investigación se encuentra en la segunda fase, donde se está aplicando un cuestionario que permitirá conocer en profundidad cómo se ha producido o se está produciendo el acoso escolar.

"Si el modelo que se presenta desde el inicio muestra estas desigualdades, donde el alumno con discapacidad se sitúa el último en el escalafón y no solo no es incluido en el grupo, sino que es acosado y agredido, no solo no nos estaremos acercando a nuestro objetivo, sino que caminaremos en la dirección opuesta desde las raíces", aseveró la presidenta de la Fundación A La Par, Almudena Martorell.

Para reducir la vulnerabilidad de los alumnos con necesidades de educación especiales (NEE), la Fundación A La Par recomienda crear herramientas que permitan detectar de manera temprana a aquellos alumnos que se encuentren en situación de riesgo de sufrir acoso escolar; fomentar la integración de los alumnos con NEE en el aula a través de programas específicos de intervención, haciendo especial hincapié en programas que incidan en habilidades sociales; proporcionar herramientas y recursos a los alumnos con NEE para que soliciten ayuda en caso de sufrir alguna situación de 'bullying', y dar respuesta en el día a los conflictos en los que se vean envueltos estos alumnos.

