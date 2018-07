El grupo social once supera los 70.000 trabajadores y trabajadoras en españa y llega a 15.330 en madrid

El Grupo Social ONCE cerró el ejercicio pasado con un hito destacado, ya que alcanzó los 70.000 trabajadores y trabajadoras, justo cuando se cumplen los 80 años desde el nacimiento de la ONCE; "todo un orgullo y una responsabilidad", en palabras del presidente de la Organización, Miguel Carballeda.

Se trata del hecho más destacado del 'Informe de Valor Compartido 2017' del Grupo Social ONCE, que realiza un recorrido por la actividad socioeconómica de la ONCE, Fundación ONCE y las empresas ILUNION durante el pasado año, y que presentaron este jueves en Madrid el delegado territorial de la ONCE en la Comunidad de Madrid, Luis Natalio Royo Paz, y el presidente del Consejo Territorial, Luis Miguel López Ruiz, acompañados por tres personas con discapacidad que trabajan en la ONCE, ILUNION y Repsol.

Luis Natalio Royo manifestó que "es un orgullo gestionar este valor humano", en referencia a la personas con discapacidad que forman parte del Grupo Social ONCE. Por su parte, Luis Miguel López señaló que "el Grupo Social ONCE es, por número de trabajadores, el cuarto empleador en España". El presidente del Consejo Territorial destacó que "sólo el 40% de las personas con discapacidad que buscan empleo trabaja; y hay un 60% que busca trabajo, pero no lo encuentra".

Las tres personas con discapacidad presentes en la presentación: Ángel, vendedor de la ONCE; Sheila, del departamento Financiero de Control de Gestión de ILUNION, y Yarisa, trabajadora de Repsol a través de Inserta Empleo, explicaron cómo es su experiencia en sus diferentes empleos y lo que sienten al tener un empleo fijo y de calidad.

Al cierre de 2017, la plantilla se situó en 70.625 empleos, de los cuales un 58% son ocupados por personas con discapacidad (40.655) y un 43,5% por mujeres (30.706). Esto supone que, de cada 277 personas que trabajan en España, una lo hace para el Grupo Social ONCE, lo que le sitúa como el cuarto mayor empleador estatal, presente con más de 1.000 empleos en todas las comunidades autónomas menos dos. Por ejemplo, en la Comunidad de Madrid dan trabajo a 15.330 personas.

Además, destaca globalmente el dato de empleo de 3.287 personas con discapacidad intelectual, 3.329 con enfermedad mental y 3.284 personas sordas, "una demostración de que es posible la generación de empleo para todos, y de que son compatibles rentabilidad social y económica", indicó la Organización.

En 2017. desde la ONCE, Fundación ONCE e Ilunion se impulsaron 11.449 puestos de trabajo, de los cuales cerca de 2.000 son internos y más de 9.500 han sido creados a través de terceras entidades - especialmente empresas - co el apoyo del Grupo Social ONCE. En la Comunidad de Madrid se consiguió impulsar 1.788 empleos.

Esta inserción laboral es posible gracias a la formación de personas con discapacidad para trabajos específicos y su ubicación en empresas e instituciones. Por ejemplo, en 2017 se formaron y presentaron un total de 37.877 candidatos perfectamente capacitados a otras tantas ofertas laborales, de las cuales 4.850 fueron en la Comunidad de Madrid.

En los últimos cinco años, el Grupo Social ONCE ha conseguido crear empleo en todo el Estado para más de 47.000 personas con discapacidad y ha invertido 1.200 millones de euros en su inclusión social en todos los ámbitos de la vida.

#80AÑOSONCE

Por áreas de actividad, la ONCE incrementó las ventas de sus diferentes productos de lotería en un 3,9%, hasta los 1.992 millones de euros, lo que permite impulsar aún más la inversión social en materia de discapacidad. En la Comunidad de Madrid el incremento de ventas fue del 1,50%.

Solo en el capítulo de vendedores del cupón y resto de productos, la ONCE realizó en 2017 un total de 990 contratos indefinidos a otras tantas personas con discapacidad, de los que 93 están repartiendo ilusión entre los ciudadanos de la Comunidad de Madrid. En total, la Organización cuenta con 19.552 agentes vendedores en todo el territorio estatal, 2.040 en la Comunidad de Madrid.

De cada euro ingresado por un cupón vendido, el 52% se destina a premios, un 35,9% a salarios y gastos de gestión del juego y el restante 10,7% directamente a inversión social específica destinada a personas ciegas o con otra discapacidad. En total, 212,7 millones de euros en 2017, lo que ha permitido mejorar los servicios sociales para más de 72.000 personas ciegas en España, de los que 3.320 han llegado este año a la Organización tras perder la visión por enfermedades o accidentes. En la Comunidad de Madrid la Organización atiende a 9.830 personas y este año ha sumado 397 nuevos afiliados, para quienes ponen en marcha programas específicos y personalizados.

Además, la acción social incluye la atención a más de 7.500 estudiantes ciegos (1.216 en la Comunidad de Madrid); la entrega de 141 perros guía (en la Comunidad de Madrid ya cuentan con 257); la prestación de más de 31.000 servicios especializados (rehabilitación, comunicación, bienestar social, apoyo psicosocial, empleo, educación...); o la atención a 451 personas sordociegas de forma muy concreta y especializada, con 85.000 horas de mediación.

MAS INVERSIÓN EN DISCAPACIDAD

Fundación ONCE aumentó igualmente su capacidad de inversión en un 15% hasta los 86,5 millones de euros, repartidos en las áreas más destacas de su esfuerzo de inclusión social para personas con discapacidad: empleo y formación (61,2 millones) y accesibilidad (25,3 millones).

Se trata de una inversión que se distribuye transversalmente en todas las comunidades autónomas y en todas las provincias de España gracias al impulso de 1.771 proyectos tramitados a través de 787 asociaciones y organizaciones de la discapacidad, de las que 88 están en la Comunidad de Madrid.

Fundación ONCE intensificó su labor dirigida a la formación de calidad para estudiantes con discapacidad, en este caso en la universidad, mediante el abono de más de 620 becas, de las cuales 70 fueron disfrutadas por universitarios de la Comunidad de Madrid.

Igualmente, creció la gestión de formación y mediación de empleo a través de Inserta, con la gestión de una bolsa de 250.065 personas con discapacidad, de las cuales 30.110 están formándose en la Comunidad de Madrid gracias a la labor conjunta de Fundación ONCE y los programas de inclusión social y empleo juvenil del Fondo Social Europeo (FSE).

ILUNION SALTA A COLOMBIA

Mientras, las empresas ILUNION, pertenecientes al Grupo Social ONCE, mantuvieron su tendencia alcista en ventas de los últimos años y mejoraron un 6,4% la cifra de negocio, hasta los 847,2 millones de euros - con un Ebitda de 54,4 millones de euros-, empujados por el buen comportamiento de todas las divisiones, especialmente servicios y la hotelera y hospitalaria.

IlLUNION está implantado en todo el territorio estatal, con 479 centros de trabajo y un total de 34.679 trabajadores a finales de 2017, el 40,6% personas con discapacidad. En la Comunidad de Madrid, ILUNION cuenta con 84 centros, que dan empleo a 10.331 trabajadores. Además, el pasado ejercicio acometió una inversión de 10.012.306 en esta Comunidad Autónoma.

Su acción durante 2017 incluye además la inversión de 53,6 millones de euros, casi la mitad en el negocio de lavanderías industriales. En esta línea, el modelo de las empresas del Grupo Social ONCE realizó su primera iniciativa sociolaboral en América Latina, donde abrió una planta de lavandería en Medellín (Colombia), con empleo para 100 personas con discapacidad de ese país. A finales de 2018 abrirá otra en Bogotá.

EMBAJADORES SOCIALES

El Grupo Social ONCE mantuvo en 2017 el impulso a su presencia exterior, con el objetivo de mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad, especialmente en América Latina y también con los vecinos comunitarios. La Fundación ONCE para América Latina (FOAL) cumple 25 años trabajando en los países amigos y llega cada año a más de 10.000 niñas y niños ciegos en forma de capacitación a sus profesores para atención adecuada; trabajo con las familias; o supresión de barreras y dotación de material educativo básico. Y el esfuerzo de formación de adultos acumula en 10 años un total de 80.000 atendidos, que ha permitido 5.000 inserciones laborales y 6.000 emprendedores en marcha.

Y en Europa se mantiene la acción social para que cualquier directiva comunitaria incorpore la vertiente de discapacidad, además de reiterar la necesidad de que los fondos de inclusión, educación y otros, incidan en frenar la brecha con estas personas.

En definitiva, la ONCE cumple 80 años manteniendo los principios con las que aquellos ciegos avanzados de 1938 lograron hacer arrancar una Organización que les sacó de la mendicidad y la subsistencia: educación, formación, empleo y accesibilidad para lograr ser ciudadanos de derechos. "Con estas claves, se ha creado un modelo único en el mundo que acaba de ser nombrado embajador de la marca social de España", indicó el Grupo Social ONCE

