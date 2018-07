El gobierno presentará en otoño un plan de choque para tratar las aguas residuales

26/07/2018 - 14:55

La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, anunció este jueves su deseo de que el próximo mes de otoño esté listo el Plan Nacional de Depuración, Saneamiento, Eficiencia, Ahorro y Reutilización, en respuesta a la multa de 12 millones de euros impuesta este miércoles por el Tribunal de Justicia de la UE (que podrían aumentar en los próximos meses) por una deficiente depuración de aguas residuales en varios núcleos urbanos.

Ribera hizo este pronóstico en declaraciones a los periodistas y a la salida de una reunión mantenida en Madrid con consejeros autonómicos en la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente, que volvió a convocarse después de más de un año inactiva.

La titular de Transición Ecológica consideró "muy llamativo" que España, donde el agua es un bien "precioso" y "escaso", haya sido condenada por la justicia europea a una multa millonaria por incumplir sus obligaciones de depuración de aguas residuales.

"Evidentemente, cuando se llega a esta situación se hace después de años en los que ha habido muchas cosas que se debían haber hecho de otro modo y que no se han hecho. Por tanto, hay una maraña detrás de problemas que tenemos que ir desenredando para poder abordarlos", añadió.

Ribera indicó que "no se explica por qué" no se ha abordado correctamente la depuración de aguas residuales de aglomeraciones urbanas importantes y que en "pequeños entornos rurales" no se han acometido "respuestas técnicas", sino con infraestructuras "sobredimensionadas" cuyo mantenimiento los municipios no pueden costear.

Subrayó que "es difícil imaginar una solución mágica" que aborde la depuración de las aguas porque este asunto "no es algo que pueda hacerse de un día para otro", si bien apuntó que la Dirección General del Agua de su departamento está trabajando "intensamente" para que el Plan Nacional de Depuración esté listo el próximo otoño.

