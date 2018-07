Más de 8.000 niñas y mujeres son víctimas de tráfico de personas cada año en nepal, según plan internacional

Plan International denunció hoy, con motivo del Día Mundial contra la Trata, que más de 8.000 niñas y mujeres son víctimas de tráfico de personas cada año en Nepal, según datos del Gobierno nepalí.

Para combatir esta situación, la organización, que trabaja por los derechos de la infancia y la igualdad de las niñas, ha puesto en marcha una campaña junto a jóvenes activistas para acabar con el tráfico de niñas y mujeres en Nepal, con la que ya se han conseguido más de 46.000 firmas. Las jóvenes entregarán la petición al Gobierno nepalí para que tome medidas contra esta práctica.

Cada hora, asegura la entidad, las redes de tráfico capturan a una niña o a una mujer en este país asiático. Las jóvenes son secuestradas o bien coaccionadas por personas de confianza que les prometen trabajos o una vida mejor en el extranjero. Una vez fuera de sus hogares, las niñas son víctimas de explotación sexual o laboral, de matrimonio infantil o de trabajo forzoso.

Es el caso de Karina, una chica que a los 15 años fue raptada en la calle: "Unos hombres me metieron en una furgoneta, me drogaron y me llevaron a la selva. Allí abusaron de mí. Después me llevaron a la casa de uno de ellos, que tendría unos 50 años, de donde no podía salir. Pasé meses encerrada y él decía a los vecinos que yo era su esposa", relató.

Plan International también ha colocado personal en las fronteras, la zona con mayor prevalencia de tráfico. La organización está presente en los lugares cercanos a India como Banke, al oeste de Nepal, o Sunsari, al este. Allí se realizan controles para evitar casos de tráfico de menores, se ofrece información sobre cómo realizar una migración segura y se dan contactos para casos de emergencia. Desde que se colocaron los controles en agosto de 2017 se ha evitado que 254 menores cruzaran la frontera y, en los casos críticos de tráfico infantil, los niños y niñas han sido trasladados a las agencias gubernamentales para su protección.

