Educación. pedro badía (ccoo): "la prohibición es el peor camino en los centros educativos"

pedro badía (ccoo): "la prohibición es el peor camino en los centros educativos"

31/07/2018 - 13:21

El secretario de Política Educativa y Cultura de la Federación Estatal de Enseñanza de Comisiones Obreras (Feccoo), Pedro Badía, ha advertido de que la prohibición de teléfonos móviles en centros educativos para combatir el ciberacoso y la adicción es "el peor camino a emprender", tras la medida aprobada este lunes en Francia, que prohibirá su uso en colegios e institutos.

"El que prohíbe, coerce y coacciona, pero no educa. La prohibición no tiene ningún sentido, a no ser que el alumnado y el profesorado, dentro del aula, decidan en común que no van a hacer uso del móvil", dijo a Servimedia Badía, que hizo estas declaraciones a título personal, ya que el sindicato no ha tratado aún este asunto.

El secretario de Política Educativa y Cultura de la Feccoo recalcó que "el teléfono móvil es una herramienta más de trabajo y de aprendizaje". "Lo que hay que hacer es un buen uso de las herramientas y, en este caso, un buen uso de la tecnología. Para ello, es fundamental que las familias y los docentes, con criterio consensuado, inculquen en los niños y en los jóvenes un buen uso de la tecnología, de las redes y de la información", añadió.

"Es tan sencillo como cuando se va a una obra de teatro. Se pide que se apague el móvil y el público acepta voluntariamente. Prohibirlo o, como hacen en muchos institutos de nuestro país, confiscar cualquier dispositivo y que, para recuperarlo, tengan que ir los padres del alumno a firmar un papel, es una barbaridad", subrayó Badía.

UNA DECISIÓN DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA

El dirigente sindical opinó que el uso de los dispositivos electrónicos en los colegios e institutos no debe ser regulado a nivel estatal, sino que "debe ser la propia comunidad educativa quien decida las medidas a tomar al respecto". "El alumnado, el profesorado y las familias, metidas en una misma dinámica de aprendizaje, deben ser los que, de manera consensuada, decidan qué uso se puede permitir del teléfono móvil", aseveró.

Pedro Badía informó de que CCOO hará un seguimiento de los resultados de la medida en los centros educativos franceses durante el primer trimestre del próximo curso escolar.

