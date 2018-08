Navarro: "corremos más que cuando yo me fui de la dgt"

31/07/2018 - 13:29

MADRID, 31 (SERVIMEDIA)

El director general de Tráfico, Pere Navarro, aseguró este martes que actualmente se pisa más el acelerador en las carreteras españolas que cuando él se marchó de su primera etapa al frente de la Dirección General de Tráfico (DGT) en 2012.

Así lo aseguró Navarro a los periodistas tras recibir en la sede de la DGT a los seis moteros que a bordo de sus Harley Davidson e Indian concluyeron este martes una gira por la península con más de 5.000 kilómetros y 70 paradas en localidades para invitar a más de 3.400 cervezas sin alcohol, en el marco del 18º año de la campaña 'En la carretera, cerveza SIN', promovida por Cerveceros de España.

"Corremos más que cuando yo me fui de la Dirección General de Tráfico", sentenció Navarro, antes de indicar que "en seguridad vial lo que mata o lo que agrava las lesiones es la velocidad".

Navarro subrayó que el 77% de las personas fallecidas en accidentes de tráfico mueren en carreteras secundarias y comentó que "no se salva nadie" de un atropello a 60 km/h, pero sí el 95% cuando un conductor va a 30 km/h, y que un vehículo recorre 55 metros para frenar a 80 km/h y que la capacidad visual se reduce un 45% a 100 km/h.

El director general de Tráfico achacó el aumento de la velocidad en los últimos años a que "quizá ha bajado la preocupación ciudadana sobre la seguridad vial" y también "el debate" sobre este tema, porque, según añadió, "la crisis ha traído otros temas". "Eso se nota. Sólo con que haya debate bajan los accidentes y las víctimas", apostilló.

OPERACIÓN SALIDA

Por otro lado, Navarro lanzó varios mensajes a los conductores por la operación salida de agosto, que la DGT mantendrá operativa hasta este miércoles. Uno de ellos es que "no usen el teléfono móvil porque es la primera causa que hay detrás de los accidentes mortales" y que los acompañantes no dejen a los conductores que lo hagan.

Sobre el consumo de alcohol antes de ponerse al volante, indicó que "nadie puede decir" que no conoce sus efectos en la seguridad vial. "Puedes hacer daño a otro. Como hagas daño a otro o matas a otro tu vida está rota, no vas a poder mirarte al espejo, no vas a poder a dormir en tu vida, vas a ir a prisión, va a tener antecedentes penales", enumeró.

Y respecto a la presencia de ciclistas en la carretera, recalcó que los conductores deben guardar una distancia de seguridad de 1,5 metros, pero primero deben frenar y mirar, para después adelantarlos.

31-JUL-18

