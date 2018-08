La comisión europea aprueba un nuevo tratamiento para prevenir la migraña

La Comisión Europea ha aprobado un nuevo tratamiento para prevenir la migraña en adultos que sufren este dolor durante cuatro o más días al mes, una enfermedad que se sitúa como la tercera causa de discapacidad en menores de 50 años de edad y cuyos costes alcanzan los 27.000 millones de euros al año en Europa.

Según informó este martes Novartis, el mecanismo de acción del fármaco 'erenumab' consiste en bloquear el receptor del péptido relacionado con el gen de la calcitonina (CGRP-R), que desempeña un papel fundamental en el desarrollo de la migraña al intervenir en el dolor incapacitante que provoca la enfermedad.

Los 2.600 pacientes tratados con este medicamento en ensayos clínicos consiguieron una prevención sostenida de la migraña con una reducción del 50% o más de los días con dolor al mes. Además, la seguridad y la tolerancia fueron similares a la del placebo.

El presidente de la European Migraine and Headache Alliance, Patrick Little, destacó que la migraña es importante. "Se trata de una enfermedad dolorosa y muy incapacitante que afecta a todos los aspectos de la vida de quienes la padecen, desde el trabajo al tiempo de ocio con familiares y amigos. Un tratamiento específicamente diseñado para prevenir la migraña constituye una innovación muy esperada que podría transformar la vida de los pacientes para los que las terapias actuales no funcionan o no son bien toleradas".

