Ábalos: Es "indignante" la política "de bajo nivel" del PP sobre inmigración

Sevilla, 31 jul (EFE).- El ministro de Fomento, José Luis Ábalos, ha calificado hoy de "indignante" la política "de bajo nivel" que, en su opinión, está protagonizando el PP frente al problema de la inmigración.

"Es muy indignante que alguien trate de utilizar un drama humano y una respuesta responsable para hacer política de bajo nivel, sobre todo, cuando se han tenido funciones de gobierno y la ocasión de vivir fenómenos de este tipo", ha señalado a preguntas de los periodistas en Sevilla, donde se ha entrevistado con la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz.

El ministro ha reclamado "mucha responsabilidad" al PP sobre este problema y le ha recordado, sin citarlo, que entre 2016 y 2017 aumentó un 170 por ciento el número de inmigrantes indocumentados llegados a través del Estrecho "y nadie recordará al Partido Socialista haciendo oposición", ha remarcado.

"Quien no tiene funciones de gobierno, quien no piensa gobernar nunca, tampoco está bien que lo haga, pero le dispensamos; pero aquel que se ha enfrentado a crisis de este tipo y no ha tenido una respuesta eficaz, tal es así que seguimos enfrentando el fenómeno, pues deberían acompañarnos en lugar de utilizar esto; hay muchas más cosas para hacer política", ha apostillado.

Para el ministro, el asunto de la inmigración merece "mucha responsabilidad" porque "entender el origen de la misma es un ejercicio responsable y plantear una política frente a este fenómeno debe hacerse también desde la responsabilidad".

Ha valorado la labor que desarrollan los efectivos de Salvamento Marítimo, de quienes ha destacado que realizan "una gran labor humanitaria que debería ser correspondida con gestos de reconocimiento y de responsabilidad que, lamentablemente, siempre no podemos observar".

Ábalos ha anunciado que el jueves se volverá a reunir la Comisión Delegada de inmigración, "que antes no existía", ha precisado, y ha destacado que su departamento ha reforzado las tripulaciones de los buques de Salvamento Marítimo para afrontar el aumento de la llegada de inmigrantes.