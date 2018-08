Educación. asociaciones y sindicatos españoles de profesores rechazan la prohibición del móvil en los colegios de francia

31/07/2018 - 15:26

MADRID, 31 (SERVIMEDIA)

La Asociación Nacional de Profesionales de la Enseñanza (ANPE), UGT y Escuelas Católicas de Madrid –unión funcional de la Federación Española de Religiosos de Enseñanza-Titulares de Centros Católicos (FERE-CECA) y Educación y Gestión (EyG) en Madrid–, junto con el secretario de Política Educativa y Cultura de la Federación Estatal de Enseñanza de Comisiones Obreras (Feccoo), Pedro Badía, a título personal, han rechazado la medida aprobada este lunes por la Asamblea Nacional francesa que prohíbe el uso de teléfonos móviles en colegios e institutos a partir del próximo curso.

"Prohibir los móviles nos parece un abuso excesivo. Nosotros somos partidarios de darle un uso adecuado mediante unos protocolos de actuación", aseveró el presidente de ANPE, Nicolás Fernández.

Las organizaciones coincidieron en que debe ser la comunidad educativa quien regule el empleo del teléfono móvil en los colegios y los institutos. Según informaron a Servimedia, los dispositivos electrónicos deben respetar el protocolo de cada centro educativo y tanto las familias, como los alumnos y los profesores deben responsabilizarse de su uso.

Pedro Badía opinó, a título personal, que "el que prohíbe, coerce y coacciona, pero no educa". "La prohibición no tiene ningún sentido, a no ser que el alumnado y el profesorado, dentro del aula, decidan en común que no van a hacer uso del móvil", explicó.

Por su parte, el secretario regional de Escuelas Católicas de Madrid, José Antonio Poveda, recalcó que "la lucha contra el acoso escolar viene más por la línea de la prevención, educación y concienciación de los alumnos que por la prohibición del móvil en el colegio".

Finalmente, secretaria general de Enseñanza de UGT, Maribel Loranca, subrayó que "las nuevas tecnologías pueden usarse como herramienta educativa" y que, "más que una prohibición taxativa, si el uso del teléfono móvil forma parte del proyecto educativo del centro, son los propios centros educativos los que, con sentido común, deben establecer el protocolo de uso".

La Asamblea Nacional francesa adoptó este lunes una medida que prohíbe el uso de teléfonos móviles, tabletas, relojes con conexión y otros dispositivos electrónicos en colegios e institutos del país a partir del próximo mes de septiembre. Forma parte de las propuestas defendidas en campaña electoral por el presidente de la República, Emmanuel Macron.

31-JUL-18

