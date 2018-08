Educación. ana garcía (sindicato de estudiantes): "no tenemos razón alguna para apoyar una prohibición del móvil en los colegios"

La secretaria general del Sindicato de Estudiantes, Ana García, señaló este miércoles que no apoyarían una prohibición del móvil en los centros educativos, porque "no hay un problema con el uso del móvil" y defiende que sean los propios Reglamentos de Régimen Interno que regulen su uso, en referencia a la medida aprobada en Francia que prohibirá su uso en colegios e institutos a partir de septiembre.

"Nosotros no estamos en contra de que se puedan llevar móviles u otro tipo de aparatos a los centros de estudio, siempre y cuando no se haga un mal uso de ellos. No tenemos razón alguna para apoyar una prohibición taxativa del móvil en los colegios", apuntó García, en declaraciones a Servimedia.

La secretaria general del Sindicato de Estudiantes consideró que "no hay un problema con el uso del móvil". "No vemos una necesidad urgente, ni muchísimo menos, de que haya una ley general que regule esto a nivel estatal", aseveró.

Ana García recordó que la enseñanza "se rige bajo el Reglamento de Régimen Interno, que es la normativa propia de cada centro, y que incluye la regulación del uso del teléfono móvil". "Todos los reglamentos tienen que estar siempre supeditados, en todos los aspectos, a las leyes generales educativas. Ningún Reglamento de Régimen Interno puede ir más allá de lo que estipula la ley", explicó.

Según la secretaria general, "hay que hacer una diferencia en el uso que se hace de estos dispositivos". "Si se utiliza una 'tablet' para impartir una asignatura, se hace con el objetivo de enseñar, de utilizar la tecnología de forma positiva y constructiva. Otra cosa es que un estudiante o un profesor se pongan a jugar con el móvil en clase. Eso no se puede permitir, lógicamente", añadió.

