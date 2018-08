Violencia género. casi 260.000 personas piden al gobierno que indulte a juana rivas ya

2/08/2018 - 12:13

MADRID, 02 (SERVIMEDIA)

Alrededor de 258.000 personas han apoyado una campaña en Change.org que pide al Gobierno el indulto para Juana Rivas "de forma inmediata", después de conocerse la sentencia que la condena a cinco años de cárcel, a seis de privación de la patria potestad de sus hijos y a indemnizar con 30.000 euros a su exmarido por sustracción de menores.

Las firmas fueron entregadas este jueves en el Registro Civil del Ministerio de Justicia por las impulsoras de la campaña, Marina Marroquí y la periodista Nuria Coronado, ambas de la Asociación Ilicitana contra la Violencia de Género (AIVIG).

En declaraciones a los medios, Marroquí explicó que "confiamos en el recurso que se ha presentado, pero Juana y sobre todo sus hijos no tienen más tiempo".

"Desde el principio, el proceso judicial (de Juana) ha estado plagado de irregularidades", dijo, y señaló que hay una denuncia por violencia de género contra su exmarido presentada en Italia hace dos años que aún no ha llegado a España, "perdida en un cajón", mientras que "el juez no tardó más de seis días en dictar sentencia" contra Juana Rivas.

Además, Francesco Arcuri -el exmarido denunciante- "incumple la ley de forma continua al impedir a sus hijos que hablen con Juana", agregó Marroquí. En su opinión, "parece que le están castigando por sacarle los colores a la justicia".

Por su parte, Coronado admitió que "sabemos perfectamente" que los indultos no se conceden hasta que no haya una sentencia firme, "pero el recurso ante el Supremo puede llevar años y Juana y sus hijos no pueden esperar. Por eso, le pedimos al Gobierno esta medida de presión, para que demuestre que en España maltratar a una mujer no sale gratis".

"Estamos hartas de ver cómo los maltratadores asesinan a sus hijos para vengarse de las víctimas, y Juana lo único que ha hecho es proteger a sus hijos. Llamó a todas las puertas, pero la Justicia patriarcal le dijo que permaneciese callada", indicó Coronado. "En el fondo, eso es lo que nos dicen los jueces cada vez que alzamos la voz, que nos estemos quietas y calladas, lo mismo que los maltratadores".

La campaña de Change.org, que se inició nada más conocerse la sentencia y que sigue abierta, cuenta con el apoyo de diversas entidades feministas, como AIVIG, ALMA, la Asociación de Mujeres para el Apoyo y el Refuerzo (AMAR) o CSIF Igualdad.

(SERVIMEDIA)

02-AGO-18

AGQ/caa