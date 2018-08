El cermi "urge" al estado español a ratificar la carta social europea revisada

6/08/2018 - 11:49

El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) reclama al nuevo Gobierno de Pedro Sánchez la ratificación "urgente" por el Estado español de la Carta Social Europea revisada como refuerzo a la garantía y efectividad en Esàá de los derechos sociales reconocidos en ese tratado internacional.

España no ha ratificado "plenamente" la Carta Social Europea en su último texto actualizado, pese al tiempo transcurrido desde su revisión en el año 1996, por lo que determinados derechos sociales de especial significación y alcance no son de aplicación y no pueden ser invocados por la ciudadanía española, resintiéndose por tanto su grado de protección social, según manifestó el Cermi.

Esta ausencia de ratificación del principal instrumento de derechos sociales vigente en Europa constituye, a ojos del Cermi, una "anomalía reprochable", por lo que el movimiento social de la discapacidad junto con todo el tercer sector de acción social "exigen" al Gobierno y al Parlamento la "pronta" incorporación de la Carta Social Europea revisada al ordenamiento jurídico español.

De este modo, el Cermi reitera la petición "insistente" efectuada al Gobierno saliente de Mariano Rajoy, cuyo Ejecutivo "ignoró" esta solicitud del movimiento social de la discapacidad, impidiendo avanzar a España en el reconocimiento y en la garantía de los derechos de contenido social.

La entidad ha incluido esta reivindicación como uno de los puntos "primordiales" de la agenda social para esta Legislatura, que complementa la "gran demanda" del sector de la discapacidad, que pasa por la reforma de la Constitución española para otorgar rango de fundamentales a los derechos sociales, hoy "insuficientemente reconocidos" en el texto constitucional, así como dar un nuevo tratamiento en la Carta Magna a los derechos de las personas con discapacidad.

