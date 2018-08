El PSOE-M pide que Garrido sea solidario acogiendo a migrantes en la región

Madrid, 6 ago (EFE).- El grupo parlamentario del PSOE en la Asamblea de Madrid ha exigido hoy que el Gobierno de Ángel Garrido sea "solidario en la acogida de migrantes" y que ofrezca plazas para acoger temporalmente a las personas inmigrantes que llegan a las costas españolas en la Conferencia Sectorial de Inmigración e Emigración que se celebra hoy.

En un comunicado, los socialistas madrileños exigen al Ejecutivo del PP que en la reunión que se mantendrá hoy en el Ministerio de Trabajo sea al menos tan solidario como "el resto de Comunidades Autónomas?, entre las que citan los Gobiernos de Extremadura, Valencia o País Vasco.

La diputada autonómica Mónica Silvana González ha pedido la convocatoria de la Mesa de Seguimiento de la Oficina del Refugiado, de la que asegura desconocer su actividad y ha añadido que la Comunidad es "una región solidaria" y el Gobierno de Garrido "no puede mirar hacia otro lado ante la situación actual con los migrantes?.

Silvana apuesta por coordinar con organizaciones y con la Federación Madrileña de Municipios (FMM) los recursos disponibles y por que el presidente ofrezca hoy un número mínimo de plazas de acogida y recuerda que la Comunidad de Madrid es una de las más ricas de españa.

En opinión de la diputada socialista, "la gestión de acogida no puede ni debe recaer en una sola comunidad autónoma" por lo que, aunque la mayor parte de las personas migrantes entren por costas andaluzas, "los demás territorios tendrán que mostrar su solidaridad".

"Se trata de derechos humanos y de atención a personas vulnerables, no de mercancías ni de objetos. Esta solidaridad debe demostrarse más cuanto más PIB per cápita", ha defendido la parlamentaria autonómica ante la reunión , tres años después, de la Conferencia Sectorial de Inmigración y Emigración, donde hoy también se abordará la gestión de los menores no acompañados (MENAS).

En este aspecto el PSOE-M, que ha denunciado "dejación de responsabilidades" por parte del Ejecutivo del PP, ha pedido que el nuevo centro anunciado en el mes de julio se ejecute con "rapidez" dado que "este es un problema sin resolver desde hace años?.