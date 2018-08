Inmigración. save the children pide a gobierno y autonomías "criterios comunes" y "más coordinación" en el reparto y protección de los menores no acompañados

6/08/2018 - 14:00

Save the Children instó este lunes al Gobierno y a las comunidades autónomas a establecer "criterios comunes" para la protección de los menores inmigrantes no acompañados y a mejorar su coordinación para garantizar que el aumento en las llegadas "no menoscabe su protección y bienestar", ante la Conferencia Sectorial de Inmigración que se celebra esta tarde.

En un comunicado, la ONG indicó que "el reparto de competencias que exige el tema de los menores migrantes no acompañados necesita de mecanismos periódicos y específicos que aseguren colaboración, coherencia y reparto de responsabilidades entre los actores implicados: Gobierno central (asuntos de extranjería y asilo) y autonómicos (protección de menores y acceso a servicios)".

La organización denunció que en la actualidad existen 19 modelos distintos de protección de menores en España, y aseguró que esta heterogeneidad "provoca movimientos secundarios de los niños, niñas y adolescentes migrantes no acompañados y les expone a riesgos enormes".

Por eso, recalcó, "en el seno de la conferencia sectorial deberían adoptarse criterios comunes de cobertura, calidad y accesibilidad, en base a lo dispuesto por la Ley Orgánica de Protección Jurídica del Menor (LOPJM)".

Asimismo, criticó que se utilizan "criterios muy dispares en la determinación de la edad de los niños y adolescentes que llegan solos", un proceso que en muchos casos se realiza "sin las adecuadas garantías".

También señaló que la acogida de los niños "debe cumplir con el interés superior del menor y garantizar el derecho a ser escuchado", lo que incluye la consideración de la posible existencia de parientes u otros lazos familiares o personales de los niños y las niñas en distintas comunidades para decidir su destino.

Además, señaló que es necesario "introducir criterios específicos que activen de manera automática el Protocolo de Traslados entre Comunidades Autónomas cuando no se cumplen los estándares mencionados anteriormente", con el fin de evitar la saturación de los centros de protección para menores migrantes solos.

Por último, Save the Children reclamó la creación de recursos de acogida específicos y especializados para derivar a los niños solicitantes de protección internacional o víctimas de la trata de seres humanos, así como "intervenciones específicas para menores con otras necesidades, como los que sufren algún tipo de adicción o discapacidad".

