El sello 'es cine español' identificará y reforzará las producciones españolas en el extranjero

7/08/2018 - 13:17

MADRID

El Instituto de la Cinematografía y las Artes Audiovisuales (ICAA), adscrito al Ministerio de Cultura y Deporte, pone a disposición de las productoras españolas el sello 'Es Cine Español', de nueva creación y que deberá incluirse en la cabecera de las películas beneficiarias de las ayudas, según la nueva orden de ayudas al cine.

Según informó el Ministerio de Cultura, el sello pone en valor la presencia de profesionales españoles en la producción y coproducción de películas en otras lenguas.

La directora general del ICAA, Beatriz Navas, indicó "España produce películas en lenguas que no son las oficiales de nuestro Estado y coproduce muchas películas con otros países, por lo que a veces pasan desapercibidas para los medios y la sociedad. Al rodarse fuera, o en otro idioma, o con un director o directora que no es español, no se asocian a nuestro cine, pero detrás hay productoras y profesionales españoles que saben moverse por una industria y un mercado más amplio que el nacional. Este sello se ha creado para dar a conocer esta realidad y poner en valor la capacidad del sector cinematográfico español de ampliar su campo de acción, de ser competitivo, de adaptarse a un mundo más global".

Dado el creciente estímulo a las coproducciones y a la producción de películas en otras lenguas, el ICAA incluye este sello para crear "una identidad propia" y lograr "mayor posicionamiento" de marca de la cinematografía española en los mercados extranjeros, pero "también" en el mercado nacional.

