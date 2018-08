El ayuntamiento de fuengirola fomentará la integración laboral de personas con discapacidad

7/08/2018 - 17:49

FUENGIROLA (MÁLAGA), 07 (SERVIMEDIA)

La directora general de Inserta Empleo, Virginia Carcedo, y la alcaldesa de Fuengirola, Ana Mula, firmaron este martes un convenio para fomentar el empleo de las personas con discapacidad en este municipio de la provincia de Málaga, un área en la que aún queda "mucho por hacer" para poder ofrecer las mismas oportunidades a toda la ciudadanía.

El convenio, firmado esta mañana en el ayuntamiento de Fuengirola por Carcedo y Mula, contó con la presencia del director territorial de Andalucía, Ceuta y Melilla de Fundación ONCE, Francisco López Aguado; el director de zona de Málaga de Fundación ONCE, José Miguel Luque; el coordinador de atención a empresa de Inserta Empleo, Miguel Cortés; y el director de Programas Europeos de Fundación ONCE, José Aguilar. Al acto también asistieron el responsable de Fundación ONCE Fuengirola, Francisco García Soriano; la directora de ILUNION Fuengirola Hotel, Mónica Gimeno; y el concejal de Comercio, Juventud y Empleo del Ayuntamiento de Fuengirola, Ricardo Von Wichmann.

La directora general de Inserta Empleo, Virginia Carcedo, explicó la importancia de la firma de este tipo de convenios, ya que "acerca a las personas con discapacidad al empleo", una de las grandes dificultades que pueden ser tratadas en los ayuntamientos por su proximidad al ciudadano.

"Con este convenio se pone a Inserta Empleo en el territorio", señaló Carcedo, que afirmó que "con este acuerdo los servicios se hacen más próximos para poder ir más allá" en materia de empleo, objetivo principal de esta organización, que tiene presencia en Andalucía con oficinas fijas en todas las grandes ciudades.

Carcedo anunció que, con este convenio, Inserta Empleo y el Ayuntamiento de Fuengirola "compartirán las base de datos" de desempleados para sumar actuaciones para que se realicen todos los contratos posibles, con el fin de "buscar una red de colaboración" en la que tienen un papel muy importante las empresas que busquen personal a través del consistorio.

La directora general de Inserta Empleo hizo un llamamiento para que las personas con discapacidad "acudan a esta oportunidad, así como las empresas privadas para poder sumar esfuerzos y crecer".

Por su parte, la alcaldesa de Fuengirola, Ana Mula, destacó la importancia de este acuerdo "para poder acercar más a las personas con dificultades su acceso al empleo", para poder "romper las barreras y lo mejor para ello es ir de la mano de la ONCE".

Mula sentenció que "la ONCE es la asociación más cercana a las personas", por lo que agradeció esta firma por la posibilidad de acoger más empleo y "abrir las puertas del mercado laboral y las esperanzas de las personas"

Argumentó que con este convenio "se acerca a las personas y al mercado gracias a este canal de colaboración y formación" de ambas entidades, que ofrecerán oportunidades de empleo a las personas con discapacidad.

El acuerdo establece un marco de colaboración para mejorar la situación en el mercado laboral de las personas con discapacidad mediante el establecimiento de programas de formación, captación, derivación, orientación e inserción de personas con discapacidad del Ayuntamiento para conseguir su acceso al empleo de calidad.

Uno de los objetivos de este tipo de convenios es sensibilizar a los ciudadanos, a los agentes sociales y a las organizaciones e instituciones sobre las capacidades de las personas con discapacidad. Asimismo, prevé el diseño conjunto y ejecución de acciones específicas para jóvenes con discapacidad, con la finalidad de impulsar su incorporación en el mercado laboral y concienciar al tejido empresarial en la apuesta por el talento joven.

El convenio con el Ayuntamiento de Fuengirola se enmarca en los programas operativos de Inclusión Social y de la Economía Social (Poises) y de Empleo Juvenil (POEJ), que está desarrollando la Fundación ONCE a través de Inserta, con la cofinanciación del Fondo Social Europeo y la Iniciativa de Empleo Juvenil, para incrementar la formación y el empleo de las personas con discapacidad.

(SERVIMEDIA)

07-AGO-18

MJR/S/pai