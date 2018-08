La dgt gastará casi 1,5 millones en campañas sobre la vida que se pierden los muertos por tráfico

8/08/2018 - 12:33

MADRID, 08 (SERVIMEDIA)

La Dirección General de Tráfico (DGT) destinará 1.452.000 euros en sus campañas de divulgación de la seguridad vial de este año, que estarán centradas en cómo es la vida que se pierden los fallecidos por accidentes en las carreteras o en las ciudades, con el fin de fomentar una conducción responsable.

Tráfico recibió 14 ofertas y ha adjudicado el plan de campañas a MCann-Erickson, según se recoge en un anuncio de formalización de los contratos publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE). La licitación del concurso comenzó el pasado mes de marzo.

El pliego de prescripciones técnicas del contrato, recogido por Servimedia, indica que la agencia de publicidad adjudicataria debe realizar la estrategia de comunicación, la creatividad, el diseño y desarrollo de las piezas, la producción, acciones de publicidad y comunicación, y asesoramiento. Tráfico indica que las campañas estarán agrupadas bajo el lema 'La vida sin mí: todo lo que te vas a perder'.

El año pasado murieron en España 1.810 personas por accidentes de tráfico en carretera y 9.775 resultaron heridas graves (con datos a un máximo de 24 horas de los accidentes). "Todas esas personas se han quedado sin vida, ya no están aquí, y las que sobrevivieron heridas lo hacen con una vida muy distinta, desde luego no con la misma vida que tenían antes del accidente", apunta.

Subraya que la DGT se dedica "a salvar vidas", o al menos lo intenta, además de "poner multas, matricular coches, examinar alumnos, legislar sobre tráfico, fomentar una buena educación vial, hacer controles en carretera, diseñar una movilidad inteligente, investigar en proyectos que mejoren nuestra calidad del tráfico o nuestras aptitudes al volante". "Realmente, nuestro fin último es que la gente no se mate en la carretera. Así de simple. Y así de complicado", añade.

"LA VIDA SIGUE"

Entonces, Tráfico pretende difundir en sus próximas campañas "todo lo que nos perdemos cuando morimos" y señala: "Puede parecer una pregunta un poco macabra y por eso quizá no es muy normal planteársela, pero ¿qué me pierdo, qué pasa a mi alrededor si me muero en un accidente de tráfico?".

"No conocer a tus hijos, ni verles crecer: no estar con ellos en la aventura de caerse y levantarse; no volver a darles un abrazo; o, mejor aún, a que te abracen ellos. No enamorarte; adiós a la sensación única y reconfortante de estar con los buenos amigos, en sus trances, en la vida, a no poder cumplir ese viaje, a no aprender cosas nuevas, a no vivir nada más. Adiós a escuchar música. Adiós a las comidas fabulosas, a la indescriptible sensación de estar vivo; de estar contento. De notar cómo corre la sangre por tus venas, la emoción en el pecho. El miedo. La rabia. La risa. La respiración", explica.

En este sentido, resume su idea para las campañas de la siguiente manera: "Si te matas en un accidente de tráfico lo pierdes todo. Y a todos. La vida sigue. Pero sin ti".

Por ello, la DGT tiene como principal objetivo "lograr que la mente del espectador haga 'click' y que valore de manera emocional que merece la pena una conducción tranquila, educada e inteligente, una forma de conducir responsable".

"Merece la pena respetar las normas. Mejorar nuestra cultura vial. Valorar la educación, la elegancia al volante, el saber hacer. Merece la pena hacer un cambio. En definitiva, que la vida dura un rato. Y que es absurdo hacerlo más corto, más cruento, hacerlo terriblemente doloroso por un accidente de tráfico", apostilla.

El plan de las campañas de la DGT para 2018 se dirigirá a toda la población mayor de 16 años, aunque podrán incluirse acciones especialmente dirigidas a menores de edad en su condición de peatones o viajeros.

(SERVIMEDIA)

08-AGO-18

MGR/caa