La Universidad Autónoma de Madrid avala un curso para ser 'influencer' que empezará a impartirse en octubre

lamayoria de masterenperiodimo en el mundo son similar al mastercifu.



nunca hubo igualdad laboral entelediarios ni fueron dirigidos por gente tolerante.



en todos loscanales y toda indole, noticias, variedadesy deporte enespaña y todo el mundo.



durante los ultimos 10años los telediarios han sido dirigidos por los maridosnovioscelosos de laspresentadoras, ellos guiados por sus celos fueron los que designaban a quien colocar junto a su mujer comunmente presentadoresgays que no lesquitarian niinsinuarian a susmujerespresentadoras, nunca hubo igualdad porque cuando colocan a unamujer presentando junto a sus esposas cuando no haygaypresentador, nunca se dio paso a gaysychuecas en telediarios por incluir a la comunidad en el ambito laboral sino los incluyen para cumplir celosmachistas de editores y directores denoticieros muchos de estos enchufados sin tener laprofesión para trabajar en tv, esto escomún enmediosdeportivos.



cuando ven insinuaciones de espectadores las esconden o lesprohiben presentar esedía, bueno si no quieren que nadie mire a sus mujeres o noviaspresentadoras entonces que no trabajen presentando sino que sevayana aredacciones si su meta de colocar es colocar a una presentandora de forma sugestiva en cualquier noticiero para atraer audienciamasculina.



unhombreceloso de su mujer o novia siempre causan conflictos sobre el resto del personal del ambitolaboral de su mujer o novia, no es correcto que editen y dirijan los noticieros de sus mujeres.