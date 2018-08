Inmigración. el alcalde de algeciras critica que interior "no nos ha informado de nada"

9/08/2018 - 11:24

El alcalde de Algeciras (Cádiz), José Ignacio Landaluce, del PP, criticó este jueves la constante falta de información por parte del Ministerio del Interior en todo lo referente a la gestión migratoria durante los últimos meses, lo que consideró "una falta de respeto institucional".

"No se nos ha informado de nada, cuando Algeciras es al final la principal ciudad de referencia del Campo de Gibraltar y uno de los principales puertos de recepción", denunció en declaraciones a Onda Cero recogidas por Servimedia. Landaluce puntualizó que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha visitado "de tapadillo" las instalaciones habilitadas en Algeciras y "ha venido solo, siempre sin avisarme".

Según el alcalde, el Gobierno en ningún momento les ha informado de "sus planes" respecto a la política migratoria, ni en lo referente a las negociaciones internacionales ni sobre la recepción de barcos y el ofrecimiento del puerto.

Landaluce se mostró también preocupado por el desvío de recursos que la atención a "miles y miles" de personas llegadas durante los últimos meses ha supuesto para la ciudad. "Yo no me opongo a que Algeciras sea un puerto de llegada, pero sí el único puerto de llegada", dijo.

No obstante, quiso poner en valor el esfuerzo realizado por todos los habitantes de Algeciras para hacer frente a la llegada de pateras: "Hemos abierto polideportivos, hemos puesto a su disposición autobuses, sanitarios, hemos repartido agua y todo el mundo ha hecho todo lo posible para atenderlos, con lo que no se puede decir que la ciudad no sea solidaria".

Aun así, añadió que "aquí viven 125.000 personas y 104 nacionalidades, 119 de forma oficiosa, y yo como su alcalde tengo que velar por el equilibrio y por el bienestar de todos". Por eso, Landaluce lamentó la falta de apoyo financiero por parte del Gobierno, en especial dado el alto índice de paro en Algeciras y el gasto en recursos que la atención a los migrantes supone para el Ayuntamiento.

Preguntado sobre el acuerdo entre España y Alemania para la readmisión de los migrantes llegados en el 'Aquarius', el alcalde consideró que el presidente Sánchez se muestra "muy rumboso, pero le va a faltar dinero para invitar a todo lo que promete".

Por último, reclamó al Gobierno negociar con Marruecos, implicar al conjunto de la Unión Europea en la gestión migratoria y poner en marcha inversiones en los países de origen, en especial en los Estados africanos.

