Violencia género. calvo: "por fin funciona el pacto contra la violencia machista"

10/08/2018 - 12:29

La vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, asegura en un vídeo difundido por el PSOE que "por fin el pacto contra la violencia machista funciona" y "los recursos están puestos encima de la mesa", y hace un llamamiento a los hombres porque "tienen que ayudar" para luchar contra la violencia de género.

En un vídeo de balance sobre las primeras medidas en materia de violencia de género adoptadas por el Gobierno socialista y publicado en la web del PSOE, la también ministra de Igualdad destaca que la lucha para acabar con esta lacra es una "gran batalla" en la que "todos hemos de arrimar el hombro".

En este sentido, asegura que "los hombres tienen que ayudar", porque "un país digno no se puede permitir que las mujeres no nos sintamos seguras", así como que "los varones violentos no son hombres que se comporten con dignidad".

Por último, recuerda que el Ejecutivo ha llegado a un "gran acuerdo" con las comunidades y ayuntamientos para sumar al pacto de Estado otros 20 millones de euros para aplicar las medidas aprobadas contra el machismo en las corporaciones locales.

