Educación. el gobierno anuncia que volverá a apoyar las olimpiadas científicas

El Ministerio de Educación y Formación Profesional anunció este viernes que volverá a apoyar las Olimpiadas Científicas, competiciones en diversas materias (Matemáticas, Física, Química, Economía, Geología y Biología), organizadas por las Reales Sociedades Científicas y organizaciones equivalentes, en las que participan alumnos de Educación Secundaria del mundo, en fases nacionales e internacionales.

En una nota de prensa, Educación excusó que "debido a la normativa de subvenciones, el equipo actual no ha podido asumir los gastos de los viajes internacionales estudiantiles de la presente edición, ya que no fue publicada ninguna convocatoria en su momento".

En este contexto, el Gobierno afirma que "está tramitando" una convocatoria extraordinaria con el fin de abonar los premios a los alumnos y alumnas ganadores de las fases nacionales de la presente edición. Asimismo, el actual equipo apoyará la celebración de las Olimpiadas Iberoamericanas de Matemáticas, que se desarrollarán en Huelva y Algarve (Portugal), el próximo mes de septiembre.

Para el curso 2018-2019, el Ministerio "recuperará" la convocatoria de estas competiciones y "asumirá" los gastos tanto de la cuantía de los premios como de los desplazamientos de los estudiantes.

Según explica la nota, "hasta hace seis años, la financiación se realizaba a través de convenios firmados entre Educación y las Reales Sociedades Científicas. En ese momento, se procedió a un cambio de normativa, lo que obligó a que el convenio se tuviera que sustituir por una convocatoria".

En el curso 2015-2016 se publicó una convocatoria y se pagaron determinados gastos. En el curso 2016-2017 se pagaron algunos gastos pero no se publicó una convocatoria y en el curso 2017-18, hasta el cambio de Gobierno, no se había publicado una convocatoria y no se había pagado ningún gasto, añade el comunicado.

