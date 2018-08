La brecha de género en la música reduce los éxitos de las mujeres a un 15%

La brecha de género es la diferencia entre hombres y mujeres en una categoría o un aspecto de la vida. Hoy en día, las feministas han puesto el foco de atención en las desigualdades laborales existentes entre ambos sexos. En el sector de la música había indicaciones de que las cosas estaban más igualadas que nunca, pero tan solo el 15% de las canciones más escuchadas en Spotify España son de mujeres.

En España se escucha mucho más las canciones cantadas por hombres que las de mujeres, a pesar de que cada vez hay más intérpretes femeninas copando éxitos. En los últimos años han surgido figuras como Rosalía, Bad Gyal o las triunfitas Ana Guerra, Aitana o Amaia y otras con mayor trayectoria, como Vanesa Martín o Malú, han logrado afianzarse en el mercado musical, pero entre las 10 canciones más vendidas de 2017, según datos de Promusicae recogidos por Servimedia, no se encuentra ni una sola intérprete femenina.

La mayoría masculina en este top 10 es una tónica habitual. En 2016 solo se colaron tres canciones con participación de mujeres y en 2015, dos. Únicamente dos de estas cinco canciones estaban cantadas exclusivamente por mujeres. 'Cheap thrills', de la australiana Sia, fue la segunda canción más vendida de 2016 y 'Love me like you do', de Ellie Goulding, consiguió el séptimo puesto en el ranking de 2015, gracias al éxito de la banda sonora de '50 sombras de Grey', de la que formaba parte.

En la lista de 2017, excepto el 'Shape of you' de Ed Sheeran, todo eran temas de géneros urbanos y latinos como el reggaetón y el trap. Desde la asociación Mujeres en la Industria de la Música (MIM), la directiva Patricia Hermida asegura que es algo que tiene relación con la gran brecha de género. "Es un género que, además, lanza un mensaje muy denigrante para la mujer, es preocupante que siga extendiéndose, pero aun así parece que es lo que interesa exponer, porque hay alternativas, pero no son radiadas ni se les da una oportunidad", defiende.

Ivone Lesan, compañera de dirección de Hermida en MIM, en cambio, no coincide con su perspectiva. "No creo que tenga nada que ver la brecha de género existente con el éxito de los géneros urbanos y latinos. Esa brecha ya estaba ahí desde el inicio y poco tiene que ver con las modas o estilos de cada momento", asegura. "De hecho, creo que la música latina y urbana es la que más se está revisionando a sí misma. Cada vez hay más mujeres reivindicando su música en esos estilos y equiparándose a los hombres".

Promusicae, la asociación de los Productores de Música de España, también hace públicas las listas anuales con los discos más vendidos. En ellas la brecha de género continúa presente, aunque decrece respecto a las listas con los temas. De todos modos, en 2017 el único álbum femenino que se coló en la lista fue 'Munay' de Vanesa Martín, con la quinta posición. Esto supone el peor porcentaje de los tres últimos años. En 2016 hubo cuatro discos de mujeres en el top 10 y en 2015, dos.

ESCUCHAS ON-LINE

Hay que tener en cuenta que cada vez menos gente compra música, pero Promusicae también valora el mercado digital. Por ello, los datos de Spotify, la plataforma por excelencia para escuchar música on-line, son de suma importancia, aunque no más alentadores.

Un análisis de todos los top 10 semanales en lo que va de 2018 realizado por Servimedia demuestra que los cantantes masculinos copan las listas de los temas más escuchados. El 51,61% de estas posiciones está ocupado por temas cantados únicamente por hombres. En cambio, solo el 14,84% de las posiciones pertenece a canciones de mujeres. Los porcentajes restantes son un 23,23% para los duetos entre un hombre y una mujer y un 10,32% para otros tipos de canciones mixtas.

Además, la tendencia de desigualdad de género se ha mantenido estable durante todo el año. Excepto en el mes de enero, cuando hubo un dueto entre un hombre y una mujer más que el total de canciones únicamente masculinas, en todos los meses de 2018 son los temas cantados por hombres los que más abundan en el ranking.

Los singles de los cantantes masculinos obtuvieron sus mejores datos durante los meses de marzo y abril, cuando coparon un 72% y un 67,5% de los puestos de los top 10 semanales, respectivamente. En esos meses, los temas exclusivamente femeninos se quedaron en un exiguo 10%, pero después han ido subiendo de forma paulatina. En el mes de mayo, las canciones únicamente de mujeres obtuvieron ya un 18% de la cuota, en junio subieron hasta el 25% y en lo que va del mes de agosto están obteniendo un 30%, lo que supondría el mejor dato de todo el año si se cerrará así el mes.

Este repunte de los temas femeninos se debe en gran parte a 'Sin pijama' de Becky G y Natti Natasha, lanzado el 20 de abril, y 'Mi cama' de Karol G, lanzado el 11 de mayo, ya que los temas han estado 14 y 5 semanas ocupando un puesto en el top 10, respectivamente.

"CERRAR LA BRECHA DE GÉNERO"

Patricia Hermida explica que esto se debe a la feminización de géneros como el reggaetón y el trap, "pero por supuesto que aún queda mucho por hacer para seguir feminizando el reggaetón y el trap". De todos modos, la manager y gestora cultural asegura que las mujeres lo tienen más difícil en el mundo de la música y más en este tipo de géneros. "Si nos fijamos, por ejemplo, en Rosalía, está recibiendo una serie de críticas que si fuera un chico estoy segura que no las recibiría, nadie lo permitiría. Con las mujeres se permiten unas licencias más grandes y estamos siempre en tela de juicio por cualquier paso que decidamos dar en nuestra vida artística o profesional", asegura.

El buen augurio que se presenta para la industria musical femenina durante el mes de agosto también hay que agradecérselo a Operación Triunfo. Los primeros singles de dos de las concursantes de su última edición, 'Teléfono' de Aitana y 'Ya no quiero ná' de Lola Indigo (Mimi), fueron lanzados el 19 de julio y el 26, respectivamente, y ya han entrado en el ranking semanal en primera y décima posición.

Las buenas expectativas que parecen surgir para las cantantes femeninas durante estos últimos meses podrían cumplirse. La portavoz de MIM Ivone Lesan defiende que "cada vez más se va desarrollando, muy lentamente, una conciencia de género en la música que, muy lentamente, nos puede llevar a algo cercano a cerrar la brecha de género".

Su compañera Patricia Hermida esta vez sí coincide. "El 8 de marzo en España marca un antes y un después, no del día a día, pero sí en la mentalidad, que es lo más importante y a pesar de que hay muchas desigualdades reales, como la diferencia de cachés de los artistas masculinos y las femeninas, por fortuna ya se ven muestras de que algo está pasando y ocurriendo".

