Inmigración. msf apunta que el 'aquarius' tiene víveres para pocos días con 141 migrantes a bordo

13/08/2018 - 11:56

MADRID, 13 (SERVIMEDIA)

El presidente de Médicos Sin Fronteras (MSF), David Noguera, señaló este lunes que el barco 'Aquarius', fletado por esta ONG y SOS Mediterranée y que navega con 141 migrantes a bordo a la espera de atracar en algún puerto europeo, cuenta con víveres para entre cinco y siete días, por lo que pidió a los gobiernos europeos "una reflexión profunda" para autorizar su llegada a tierra.

Noguera indicó, en declaraciones a Onda Cero recogidas por Servimedia, que el 'Aquarius' dispone de "víveres para cinco, seis o siete días" y añadió que no conviene tener "un barco errático en medio del Mediterráneo" con decenas de migrantes a bordo y "dando tumbos". "Estamos llegando a un punto en que el corazón del debate no sé si es sobre refugiados o sobre migración, pero sí sobre humanidad", añadió.

El presidente de MSF recalcó que los migrantes que viajan en el 'Aquarius' tienen "todo el derecho del mundo" a solicitar asilo en Europa y advirtió de que la situación del buque es "peor" que cuando atracó en Valencia el pasado mes de junio porque "no hay ningún barco de rescate de ONG en la zona" y los mercantes "tienen miedo" de rescatar a personas y no les den puerto para ello.

Noguera comentó que el 'Aquarius' navega hacia el este de Malta rumbo norte a la espera de que los migrantes desembarquen en algún puerto europeo y dijo que las personas a bordo están "bien después de una experiencia muy traumática y aterradora" al huir de Somalia y Eritrea, con "algún caso más sensible, pero los equipos médicos lo están solucionando".

Apuntó que el ministro del Interior de Italia, Matteo Salvini, ha sido "claro y diáfano" al cerrar las puertas de su país al 'Aquarius' y que el Gobierno de Malta "no responde, está en 'stand by'". "No ha habido ningún otro gobierno que se haya puesto en contacto con nosotros. Esta operativa la hacemos siempre coordinada con los centros de rescate y, en este sentido, estamos a la espera de respuesta", añadió.

Por otro lado, Noguera pidió tanto al Gobierno español como a los del resto de Europa "una reflexión profunda" porque "el corredor migratorio del Mediterráno es el más mortífero del mundo".

(SERVIMEDIA)

13-AGO-18

MGR/caa