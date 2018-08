Inmigración. red de inmigración: "las emergencias humanitarias no se miden por el número de personas rescatadas, sino por el peligro del que huyen"

14/08/2018

El presidente de la Red Española de Inmigración y Ayuda al Refugiado, Daniel Mendes, pidió hoy al Gobierno de España que cambie su postura y permita al 'Aquarius' desembarcar en alguno de sus puertos a las 141 personas rescatadas el pasado viernes, y aseguró que "las emergencias no se miden por el número de personas rescatadas, sino por el peligro del que uyen".

En declaraciones a Servimedia, Mendes destacó que con su decisión de acoger al 'Aquarius' y a los 630 náufragos que rescató en el Mediterráneo en junio "España se convirtió en un ejemplo a seguir para el resto de Europa", al tiempo que lamentó el cambio de actitud del Gobierno. "Esperamos que ese 'de momento' cambie pronto y decidan recibir de nuevo al 'Aquarius'", apuntó.

Con todo, Mendes admitió que la política migratoria "ha de ser europea y no meramente estatal", y concedió que "Malta e Italia son en principio los puertos más cercanos y seguros. Eso no implica que España no lo sea, y ante una emergencia, hay que actuar".

Por último, aplaudió el acuerdo entre España, Francia, Alemania y Portugal de impuslar un nuevo reparto de migrantes a nivel europeo.

