Cs critica a Sánchez por actuar "a base de impulsos mediáticos" con el Aquarius

Madrid, 14 ago (EFE).- El portavoz adjunto de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid, César Zafra, ha criticado hoy al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por trabajar "a base de impulsos mediáticos" en la política migratoria y ha pedido una "ley conjunta" de la UE para regular los flujos de inmigrantes.

En rueda de prensa en la sede nacional de Ciudadanos, Zafra ha dicho que Sánchez "no ha sacado nada claro" sobre inmigración en su última reunión con la canciller alemana Angela Merkel y ha opinado que el Gobierno "no tiene proyecto sobre la inmigración".

"Sánchez no tiene un plan establecido, lo único que quiere es conseguir su foto, su titular y eso hace que haya días que dice a unas cosas que sí y otros que no", ha señalado.

El también diputado de la Asamblea de Madrid ha afirmado que "no es una cosa tan fácil" acoger a los inmigrantes y que "a España están llegando pateras todos los días", pero en estos días el Aquarius "es más popular, más mediático, pero eso no puede hacer que sea un sí o un no".

"Tenemos que tener una ley conjunta en la UE que nos permita asumir inmigrantes de forma legal y con todos los derechos, tanto para ellos como para nosotros. En el Mediterráneo ocurren estas desgracias todos los días y lo que no puede ser es que solamente España decida acoger", ha subrayado.

En ese sentido, Zafra ha dicho que "no puede ser" que Italia decida no acoger y otro país sí, y ha exhortado al Gobierno a que impulse "una ley conjunta" de toda la Unión Europea que "permita garantizar los derechos de los inmigrantes que vienen a este país y a cualquiera".