Se niega a pagar el taxi de Gijón a Oviedo y el taxista la lleva de vuelta

No pagar la carrera a los taxistas se está convirtiendo en algo habitual

Son muchos los taxistas que exigen el cobro por adelantado del trayecto

Foto: Archivo

No pagar la carrera a los taxistas asturianos durante la Semana Grande de Gijón parece ya lo habitual. Lo sorprendente es la medida que ha tomado un taxista asturiano para combatir los 'simpas' de los caraduras que se suben a un taxi con la intención de no abonar lo que marque el taxímetro.

El periódico La Nueva España recoge las quejas de los taxistas que aseguran que no pagar se está convirtiendo en lo normal y que incluso "muchos ofrecen el DNI como garantía de que volverán para pagar y no lo hacen". En esta situación se vió un taxista gijonés, recogió a una mujer en Gijón cerca de las 4 de la madrugada y la llevó al destino indicado en Oviedo. Hasta ahí, todo normal, tras casi 30km de trayecto la mujer llega a destino y dejó claro que no pensaba abonar al taxista. Entonces, este conductor optó por tomar medidas. Cerró el coche e impidió que la pasajera se bajase y emprendió camino de vuelta hasta Gijón.

Ya de vuelta en el punto de Gijón en el que recogió a esta mujer de alrededor de 50 años, el taxista informó de que podíoa bajarse del vehículo.

Los 'simpas' casi generalizados están obligando a los taxistas asturianos a exigir el dinero de la carrera por adelantado. Una práctica que no sienta bien a muchos clientes que aseguran los propios taxistas "creen que les estamos llamando ladrones pero es la única manera de garantizarnos que vamos a cobrar".