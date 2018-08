Carmena: La venta ambulante ilegal no es deseable pero no es un problema

Madrid, 15 ago (EFE).- La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, ha defendido hoy que la venta ambulante ilegal "no es deseable", como no lo es ninguna actividad irregular, pero no supone un problema en la capital española.

"Madrid es una ciudad muy amplia en la que efectivamente hay actividades irregulares que no se deben llevar a cabo, pero no es ni muchísimo menos ni la más problemática el que haya un determinado numero de personas que hacen venta irregular", ha asegurado la regidora madrileña durante las fiestas de la Virgen de la Paloma.

Preguntada sobre las críticas que ha suscitado la presencia de manteros en espacios como la Gran Vía, Carmena ha agregado que pese a que no sea un problema "como irregular que es, como ilegítima que es", el Ayuntamiento de la capital toma medidas para disminuir y eliminar esta actividad y también para dar alternativas a los manteros, de quien ha dicho que están obligados a tener ese trabajo.

Carmena ha defendido que el problema de la venta ambulante se ataja dirigiéndose "a la causa y no a los efectos", por lo que la Policía prioriza la detección de almacenes que suministren productos ilegales para "reprimir la fuente de los ingresos de las falsificaciones".

"Si no hubiera un negocio que suministra a los comerciantes ilegales su producto", no habría venta ambulante, según la regidora.

La alcaldesa ha defendido asimismo la nueva instrucción interna de Policía Municipal, que apuesta por patrullajes a pie y por no hacer persecuciones contra los manteros si con esta operación se pone en riesgo a los viandantes, permite "garantizar la seguridad y el orden".

Para abordar la situación de los manteros también hay que apostar por políticas sociolaborales y para Carmena la "medida estrella" de su Gobierno es "la tarjeta de vecindad" que permitirá a los inmigrantes sin papeles tener "ingresos legítimos" cuando dé acceso a formación remunerada, un aspecto aún pendiente.

Preguntada por la reducción de las multas en la venta ambulante, la alcaldesa de la capital ha añadido que si se reducen como publica hoy un periódico, un dato que dice no manejar, es porque no son eficaces dada la insolvencia de este colectivo.

También el presidente de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido, se ha pronunciado al respecto durante las fiestas de La Paloma, defendiendo que el "Ayuntamiento debe evitar la venta ilegal y a la vez trabajar con estas personas para darles una solución".

Para el presidente 'popular', la manta es también un problema de "mafias que trafican con estas personas" y les suministran falsificaciones que dañan al comercio.

Por su parte el portavoz del PP en el consistorio madrileño, José Luis Martínez-Almeida ha asegurado que la circular interna "impide de facto a la Policía Municipal poder impedir la venta ambulante ilegal en la calle, con grave perjuicio para los ciudadanos porque están ocupadas masivamente las aceras y para los comerciantes".

"Manuela Carmena y su equipo de Gobierno lo que tienen que hacer es no perseguir a la Policía Municipal, sino perseguir a la venta ambulante ilegal, y por supuesto poner los servicios sociales del Ayuntamiento de Madrid a disposición de todas aquella personas que se encuentran en una situación de especial vulnerabilidad", ha apostillado.

"Lo que no puede hacer (el consistorio) es pasar un problema que debe solucionar la administración a los vecinos y a los comerciantes. Ese no es el futuro que se le tiene que dar a la inmigración, porque si no, sinceramente, será un fracaso todo lo que hagamos", ha defendido por su parte la portavoz de Ciudadanos, Begoña Villacís.

En cambio, la portavoz del Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Madrid, Purificación Causapié ha tildado de "demagogia" los mensajes de ambos grupos municipales y ha abogado por dar alternativas a los manteros.

Para Causapié, "PP y Ciudadanos están lanzando un mensaje de confrontación, y un mensaje, tanto en Madrid como en el resto de España, con tintes claros de xenofobia, que imita a otros mensajes y discursos de otros líderes de la extrema derecha europea"