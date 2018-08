Amnistía inicia una nueva era con kumi naidoo nuevo secretario general

16/08/2018 - 10:30

MADRID, 16 (SERVIMEDIA)

El nuevo secretario general de Amnistía Internacional, Kumi Naidoo, pretende que el movimiento de derechos humanos sea "mayor, más audaz y más inclusivo" para abordar los desafíos a los que se enfrenta en el presente.

Así lo aseguró Naidoo este jueves durante una rueda de prensa en Johannesburgo (Sudáfrica) en su primer acto público como máximo responsable mundial de Amnistía Internacional, tras iniciar su mandato el pasado 1 de agosto. Anteriormente, este activista sudafricano fue secretario ejecutivo de Greenpeace Internacional entre noviembre de 2009 y diciembre de 2015.

Naido indicó que el mundo se enfrenta a problemas complejos que sólo pueden resolverse si supera "la antigua concepción de que los derechos humanos tienen que ver con algunas formas concretas de injusticia que sufre la gente". "Las constantes de opresión que estamos viviendo están interconectadas", afirmó.

"No podemos hablar de la crisis del cambio climático sin reconocer que es también una cuestión de desigualdad y raza; no podemos abordar la discriminación sexual sin reconocer que está vinculada a la exclusión económica de las mujeres, y no podemos pasar por alto el hecho de que los derechos civiles y políticos tienen a reprimirse precisamente cuando la gente intenta exigir una justicia económica básica", añadió.

Amnistía Internacional ha advertido reiteradamente de que el mundo se enfrenta actualmente a uno de los momentos más divisivos de la historia moderna, con destacados líderes que ofrecen "una visión pesadillesca de una sociedad cegada por el odio y el miedo".

"En mi primer mensaje en calidad de secretario general, quiero dejar claro que Amnistía Internacional tiene los brazos más abiertos que nunca para construir una comunidad realmente global que se extienda a todos los rincones del mundo, especialmente el sur global", apuntó Naidoo.

JÓVENES

En este sentido, recalcó que se propone construir "un movimiento de derechos humanos más inclusivo" porque "el activismo puede practicar en todos los ámbitos de la vida: los sindicatos, las escuelas, los grupos religiosos, el gobierno o el sector empresarial".

"Quiero hacer saber, especialmente a las personas jóvenes, que estamos abiertos a ellas y que necesitamos que nos desafíen a hacer un mejor trabajo con la juventud. Tengo la firme convicción de que los y las jóvenes no son los líderes y lideresas del futuro, sino los líderes y lideresas que necesitamos aquí y ahora. Las Ahed Tamimis, las Elin Erssons, las Sibongile Ndashes y cada una de las personas que no han temido a la desobediencia civil ni a ser tachadas de ingenuas o idealistas constituyen el modelo de activista audaz que necesitamos en el presente", dijo.

Naidoo subrayó que "ahora más que nunca" es necesario que "la gente se una y alce la voz contra los opresores". "Invito a unirse al movimiento a todas las personas a las que les importan el presente y el futuro, a las que les importan sus hijos y sus nietos y a las que se toma la injusticia como algo personal. Amnistía Internacional necesita tu voz, tu participación y tu presencia en nuestro movimiento para hacer que los derechos humanos sean una realidad", apostilló.

BIOGRAFÍA

Kumi Naidoo (Durban, 1965) ha dedicado su vida a hacer campaña por la justicia social. Vvió su primera experiencia como activista a la edad de 15 años, cuando organizó y participó en una protesta contra el 'apartheid' que le valió la expulsión del instituto.

A partir de ese momento se involucró profundamente en el activismo de su comunidad local y en la organización de movilizaciones multitudinarias contra el régimen del 'apartheid'. En 1986, a la edad de 21 años, fue acusado de infringir la normativa del estado de excepción. Se vio obligado a vivir en la clandestinidad antes de decidir exiliarse en el Reino Unido, donde permaneció hasta que Nelson Mandela fue puesto en libertad y se levantó la prohibición de los movimientos de liberación.

En 1990, cuando el régimen del 'apartheid' comenzaba a desmoronarse, Kumi regresó a Sudáfrica para trabajar en el Congreso Nacional Africano. Allí se comprometió con una causa que significaba mucho para él: la educación, especialmente las campañas de alfabetización de personas adultas y de educación de votantes para empoderar a comunidades histórica y sistemáticamente marginadas.

Lo que inspiró a Naidoo para presentar su candidatura al puesto de director mundial de Amnistía fue ver una carta que Nelson Mandela había escrito a Amnistía Internacional en 1962 agradeciendo a la organización el envío de un observador a su juicio.

