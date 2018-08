Atentado 17-a. ada colau celebra que las víctimas han sido las protagonistas del homenaje por el atentado de barcelona

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, celebró este viernes que las víctimas hayan sido quienes han protagonizado el acto de homenaje de esta mañana por el atentado de Barcelona de hace un año, sin ningún tipo de incidente ni controversaria, al contrario de lo que sucedió hace un año con los pitos e insultos al rey Felipe VI.

En declaraciones a laSexta recogidas por Servimedia, Colau aprovechó para criticar que "las víctimas se han sentido muy abandonadas" desde los atentados del año pasado y, por ello, solicitó que la Oficina de Atención a las Víctimas revise los protocolos.

"Claramente puede mejorar, no estoy desmereciendo su trabajo, pero seguro que se puede hacer más". "Las propias víctimas lo han reclamado", remachó Colau.

La alcaldesa también se quejó de que "muchas de las víctimas se han sentido solas". "No ha habido suficiente atención psicológica especializada, han tenido que hacer muchos trámites burocráticos solas y no se han sentido acompañadas".

Colau no quiso entrar en polémicas y no ha opinado sobre la presencia del rey Felipe VI ni sobre las declaraciones del president de la Generalitat Quim Torra. La alcaldesa sí ha querido aclarar que sí existe coordinación entre los cuerpos policiales. "Tengo un compromiso político muy importante con las víctimas y sus familiares que es no entrar hoy a declaraciones polémicas y centrarnos en el apoyo a las víctimas", remachó.

"Se puede mejorar tanto en apoyo a las víctimas como en seguridad, aunque llegar a un 100% de seguridad es imposible. De todos modos, los cuerpos policiales sí trabajan juntos y coordinados porque yo lo veo en la junta municipal", explicó Colau.

Además, agradeció el trabajo de las distintas personas que han participado en el acto, pero ha tenido palabras especiales para las víctimas. "Gracias a las víctimas por estar aquí, han venido casi todas y era muy difícil un año después. Para nosotros era muy importante como ciudad estar con ellos y darles nuestro afecto".

Colau ha contado que las víctimas no querían que se politizara el acto y, por ello, no se han incluido parlamentos. "Creo que hemos conseguido transmitir un mensaje universal muy poderoso y muy nítido de ciudad de paz y hermandad", ha celebrado la alcaldesa.

Además, la alcaldesa aprovechó para lanzar un mensaje optimista a la sociedad. "Nos han hecho daño pero no nos han contagiado su odio, no nos van a romper como sociedad, vamos a defender la convivencia en la diversidad y los valores de ciudad democrática y de paz".

