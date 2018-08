Marián ávila: "los niños con síndrome de down pueden ser modelos si se lo proponen"

21/08/2018 - 14:24

MADRID, 21 (SERVIMEDIA)

Marián Ávila, la joven modelo valenciana que se convertirá el 8 de septiembre en la primera española con síndrome de Down en desfilar en la New York Fashion Week, lanzó este martes un mensaje de ánimo a todos los niños con esta discapacidad que quieran ser modelos y aseguró que "ellos también pueden conseguirlo si se lo proponen".

"Es mi sueño. Me siento muy feliz y muy afortunada en el mundo de la moda. Estoy bien y segura conmigo misma. Tengo muchas ganas de desfilar. No estoy nerviosa", afirmó la modelo, en una entrevista con Servimedia.

Marián Ávila se interesó por la moda desde muy pequeña y, en 2015, se inició en este mundo. Debutó en las pasarelas en marzo de 2016, en el Hotel Ritz de Madrid, en un evento benéfico para ayudar a personas afectadas por la fibromialgia. Más adelante, en septiembre del mismo año, desfiló en la Fashion Week de Sevilla.

"Mi lema es 'Yo puedo'. A todos los niños que quieren ser modelo, yo les diría que ellos también pueden conseguirlo si se lo proponen. Yo puedo enseñarles", manifestó Ávila.

La modelo valenciana explicó que el "cariño más bonito" lo recibe de su familia. "Son los que más me han ayudado, desde siempre, para crecer como persona". Tras estas palabras, Ávila se emocionó y rompió en lágrimas. Su madre intervino en la llamada y pidió disculpas. "Es que está muy emocionada. Ha recibido muchos mensajes muy bonitos y ahora, al recordarlos, le ha dado por llorar", explicó.

BLOG SOBRE SU CARRERA

Además, la joven explicó que tiene un blog, 'marianavilamodel.com', donde comparte su vida y sus experiencias con sus fans. "En mi blog cuento un poco mi historia y todas mis cosas", apuntó.

La modelo viajará el 5 de septiembre a Nueva York para preparar el desfile, pero también para conocer la Gran Manzana. "Es la primera vez que viajo a Nueva York. Llevo mucho tiempo queriendo ir. Conoceré a Talisha White, mi diseñadora, con quien voy a desfilar", explicó.

Ávila desfilará en la New York Fashion Week el próximo 8 de septiembre, en los dos pases de la diseñadora Talisha White. La Miss Citrus State Jr adolescente de Estados Unidos 2017, Kenzie Dugmore, después de leer un artículo sobre Ávila, se puso en contacto con White y la convenció para que la joven valenciana presentase su colección de vestidos de gala. Ávila cumplirá así su sueño y se convertirá en la primera española con síndrome de Down en desfilar en la New York Fashion Week.

(SERVIMEDIA)

21-AGO-18

FGH/nbc