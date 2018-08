Anunciar la retirada de las concertinas supone un 'efecto llamada', según la Asociación Española de Guardias Civiles

Estudiar otros métodos de disuasión y defensa entre las reclamaciones de la AEGC

Piden aumentar permanentemente el número de guardias civiles en las fronteras

Los presidentes autonómicos piden otras medidas de contención fronteriza

Se pide estudiar nuevos métodos disuasorios antes de eliminar las concertinas. Foto: Reuters

Sucesivos gobiernos han hecho el mismo anuncio de retirar las concertinas para después volver atrás. El último en anunciar la retirada de este elemento disuasorio de las vallas fronterizas de Ceuta y Melilla ha sido Grande-Marlaska, ministro del Interior, y la polémica ha resurgido con fuerza Entre el alborozo de los que rechazan este método de defensa por ser cruel y los que temen que el anuncio sea un reclamo para aquellos miles de subsaharianos que esperan su momento refugiados en los bosques marroquíes cercanos a la valla.

Las voces críticas no han tardado en manifestarse y es que las concertinas no son una medida popular y periódicamente saltan al debate de la actualidad pero hay actores implicados, como la Asociación Española de Guardias Civiles (AEGC) que por boca de su secretario general de prensa, José Cobo, aseguran que "el anuncio de su retirada sin ofrecer una alternativa de elemento disuasorio ha servido de efecto llamada".

Cobo, en una entrevista para elEconomista.es afirma rotundamente que desde su asociación entienden y apoyan que se retiren las concertinas que "causan lesiones graves" pero piden que se dote a la valla fronteriza "de otros elementos disuasorios y de defensa". Además confiesa que "las concertinas en realidad no sirven porque los inmigrantes ya no trepan la valla, ahora vienen con herramientas para romperla" como se vio en el salto de 602 migrantes de julio en Ceuta que traían cizallas e incluso radiales a batería para cortar la alambrada. "Va a dar igual lo que pongan porque tarde o temprano encontrarán el método para entrar", añade.

La Cruz Roja ceutí se abstiene de hacer declaraciones sobre la retirada de las concertinas de las vallas y solo apunta que en el salto a la valla del pasado julio tuvieron que atender por cortes y contusiones a 132 migrantes pero no pueden "valorar cuantos de ellos eran directamente víctimas de las concertinas". En este último salto, que se ha producido hoy, aún no se han contabilizado los heridos aunque nuevamente hay cinco agentes de la Guardia Civil heridos.

602 migrantes entraron en julio en un salto masivo y violento. Foto: EFE

Lo que piden los guardias civiles es no sentirse indefensos. "Nosotros nos partimos la cara para que se cumpla la ley pero no somos suficientes" y las personas que saltan la valla aprovechan su superioridad numérica. Asegura que "los compañeros de las ciudades autónomas están totalmente desbordados" y nos cuenta que los 22 agentes de la Guardia Civil que resultaron heridos en el salto más violento hasta la fecha en la frontera ceutí –el de julio- estaban en comisión de servicio. Es decir que los agentes heridos cuando 602 migrantes se colaron en Ceuta, no forman parte de la plantilla destinada a la vigilancia y defensa del perímetro fronterizo, sino que están destinados como refuerzo y aún así no son suficientes. "Nosotros no pedimos equipación, si utilizamos el material antidisturbios o las armas acabamos en la cárcel. Lo que necesitamos es aumentar la plantilla de las zonas fronterizas de manera permanente" avisa el secretario de prensa de la Asociación Española de Guardias Civiles.

Además, José Cobo se lamenta "estamos continuamente bajo la espada de Damocles: la opinión pública nos vigila con lupa, los políticos nos utilizan y las ONGs están siempre al acecho y difunden grabaciones parciales" esto asegura que "impide que podamos cumplir con nuestra misión con libertad y nos pone en peligro", según explica a elEconomista.es "a veces estamos más pendientes de que se graba y de proteger a los que están vigilándonos que de nuestro trabajo y autoprotección".

La defensa fronteriza no debe ser un tema ideológico

Se sienten las "marionetas de los políticos" y piden que la defensa de la frontera no sea un tema de ideologías como lleva años pasado. "Se ve que las cosas cambian según se ejerza de oposición o Gobierno, se ha comprobado ahora con el PSOE que criticó duramente las devoluciones en caliente y ahora que le toca ser el ejecutivo se ciñe a que son legales". "Necesitamos que la ley no se cambie a conveniencia electoral y poder tener efectivos para que se cumpla". José Cobo tiene claro que la Guardia Civil es la primera línea de defensa del país y nos relata cómo se sienten ninguneados a la hora de cumplir con su misión.

Además, avisa de que estamos en alerta antiterrorista nivel 4 y si bien es cierto que la mayoría de los migrantes huyen de la miseria y el hambre, como haríamos cualquiera en su situación, pero no sabemos quienes están entrando y entre ellos se nos puede colar un terrorista", y matiza que " cuando atenten en Europa y se descubra que entraron por en un salto a la valla todos van a reprochárselo a la Guardia Civil".

Opciones para sustituir las concertinas

Los ciudadanos de Ceuta y Melilla ni se inmutan con los saltos masivos a la frontera, la fuerza de la costumbre hace que se convierta en normal que en una noche se desborden los Centros Temporales de Internamiento de Extranjeros (CETI), la Cruz Roja de la ciudad no de abasto y haya que instalar campamentos de color caqui para dar cabida a grupos de hasta 600 personas que se lo juegan todo a un salto.

Sin embargo, los gobernantes de las ciudades piden al Gobierno central más recursos para soportar el peso de la inmigración que es inherente a las dos ciudades autónomas. Juan Jesús Vivas, presidente de Ceuta en declaraciones a ABC pedía prudencia a Grande-Marlaska ante el anuncio de la retirada y pronosticaba que se produciría un "efecto llamada". Por su parte, Juan José Imbroda, presidente de Melilla, pide más recursos y anuncia que si se retiran las concertinas y no se dota de otras medidas de contención las fronteras perderán "seguridad" y la situación en "las ciudades fronterizas se volverá insostenible".

Por el momento, el estudio que el Gobierno debe hacer para sustituir las concertinas por otro método de disuasión para las fronteras no se ha dado a conocer pero, como no es la primera vez que se retiran las cuchillas se pueden contemplar algunas alternativas.

Entre las alternativas a las concertinas, habría propuestas muy poco políticamente correctas como poner un muro, al estilo del que Trump propone para la frontera con México. De hormigón armado y con una inclinación que dificulte ser escalado, además podría dotarse de torretas de vigilancia y mangueras de presión para evitar los saltos. Otra medida sería que el muro fuera de cristal. Otras propuestas contemplaban seguir subiendo la altura de la valla, aunque en este caso tanto los políticos locales como los guardias civiles y Cruz Roja están de acuerdo "seguirán llegando, ya no saltan la valla sino que la abren".

Sin duda una de las alternativas más curiosas por su vertiente natural y probada efectividad es la de sembrar de chumberas todo el perímetro fronterizo. Ya existe una zona del vallado de Ceuta en el que crece este cactus de manera natural y ese parte de la frontera no ha sufrido ningún salto.